Ukraine-Ticker: Ukraine empfängt erste F-16-Kampfjets

13.40 Uhr: Russische Raiffeisen-Tochter eröffnet keine Broker-Konten mehr

Die Russland-Tochter der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) eröffnet bis auf Weiteres keine neuen Konten für Wertpapiergeschäfte. Grund dafür sei, dass die europäischen Aufsichtsbehörden von der Bank verlangten, ihre Geschäfte in Russland abzubauen, teilte die russische Tochter der RBI am Montag mit. "Aufgrund der Weisung der EZB an die RBI-Gruppe ist die Raiffeisen Bank gezwungen, das Volumen ihrer Aktivitäten auf dem russischen Markt zu reduzieren", teilte die Bank mit.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die RBI sowie die italienische UniCredit und andere Banken dazu aufgefordert, den Geschäftsabbau in Russland zu beschleunigen, um Risiken zu reduzieren. Die RBI ist dort die größte westliche Bank.

05.00 Uhr: Russen rücken mit "selbstmörderischer Taktik" in Ostukraine vor

Nach schweren Kämpfen rücken russische Truppen laut ukrainischer Darstellung in Tschassiw Jar und auch bei Pokrowsk im Osten vor. Ein Offizier der dort verteidigenden ukrainischen Streitkräfte führte dies auf eine "selbstmörderische Taktik" des Gegners zurück, der bei den Angriffen keine Verluste scheue. Die Zahl der eingesetzten Truppen sei schlicht erdrückend.