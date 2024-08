Ukraine-Ticker: Russland evakuiert Teile von Belgorod

09.50 Uhr: Ukraine - Stellvertretender Minister wegen Korruptionsverdacht festgenommen

Einer von vier ukrainischen Vize-Energieministern und andere Beschuldigte sind wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Sie seien mit einer halben Million Dollar bestochen worden, teilten Staatsanwälte mit. In dem Fall soll es sich um den Schmuggel von Maschinen und Geräten eines staatlichen Kohlebergwerks im Donezk handeln.

08.15 Uhr: Ukraine verschifft verstärkt Getreide über das Schwarze Meer

Die Ukraine nutzt militärische Erfolge im Schwarzen Meer, um verstärkt Getreide zu verschiffen. Laut Daten der Handelsgewerkschaft UGA exportierte das Land trotz intensivierter russischer Angriffe auf Hafenstädte im Juli mehr als 4,2 Millionen Tonnen Nahrungsmittelprodukte. Das war doppelt so viel wie im Vorjahresmonat. Der weitaus überwiegende Teil wurde Exportdaten zufolge von der Hafenstadt Odessa aus über einen Schiffskorridor transportiert. Diesen konnte die Ukraine einrichten, nachdem sich Russland gezwungen sah, nahezu all seine einsatzbereiten Kriegsschiffe von der besetzten Krim in andere Gebiete zu verlegen.

Etwa 569.000 Tonnen Agrargüter wurden zudem über die Donau ins Ausland geliefert. Trotz der gestiegenen Exporte im Juli rechnen Experten allerdings in der Saison 2024/25 insgesamt mit einem Rückgang wegen ungünstiger Wetterbedingungen und der Auswirkungen des Krieges. Russland hat in den vergangenen Wochen verstärkt Odessa sowie die Donau-Hafenstadt Ismajil angegriffen.

06.57 Uhr: Evakuierung von Teilen der Region Belgorod angeordnet

Angesichts der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk hat Russland die Evakuierung von Teilen der benachbarten Region Belgorod angeordnet. "Es gibt feindliche Aktivitäten an der Grenze des Bezirks Krasnojaruschski", sagte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow in einem Video im Onlinedienst Telegram. "Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung" würden die Menschen an "sicherere Orte" gebracht. Offiziellen Angaben zufolge leben in dem Bezirk rund 14.000 Menschen.

Ukrainische Truppen hatten in der vergangenen Woche die Grenze zur westrussischen Region Kursk überquert und waren mehrere Kilometer auf russisches Gebiet vorgerückt. Nach Angaben aus Kiew sind an der Offensive tausende ukrainische Soldaten beteiligt. Die an Kursk grenzende Region Belgorod ist regelmäßig Ziel ukrainischer Luft- und Drohnenangriffe, die als Vergeltung für Attacken von russischer Seite ausgeführt werden. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden in dieser Region bereits mehrfach Evakuierungen angeordnet.

06.17 Uhr: Russland - Elf für Kursk bestimmte Drohnen abgeschossen

Die Luftabwehr hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums elf ukrainische Drohnen abgeschossen, die Ziele in der Region Kursk ansteuerten. Zudem seien Drohnen über der Region Belgorod und zwei über der Region Woronesch abgefangen worden. Wie viele Drohnen die ukrainische Armee insgesamt in der Nacht zum Montag gestartet haben soll, teilt das Ministerium in Moskau nicht mit.

06.15 Uhr: Bayerns Verfassungsschutz hat neues Wissen über russische Desinformation

Deutschland und auch Bayern sind nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz weiterhin im Visier ausländischer Spionage- und Desinformationskampagnen. "Ganz aktuell ist es unserem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz gelungen, durch detaillierte technische Analysen wichtige neue Erkenntnisse über die Vorgehensweise der prorussischen Desinformationskampagne 'Doppelgänger' zu gewinnen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Gemeinsam mit Landesverfassungsschutzpräsident Burkhard Körner will Herrmann heute in München einen Bericht zur Arbeit der Behörde im ersten Halbjahr 2024 abgeben. Darin wird es unter anderem auch über neue Erkenntnisse zur AfD und die aktuellen Bedrohungen durch Extremisten gehen. Die Kampagne "Doppelgänger" versucht seit Beginn des Ukraine-Krieges mittels täuschend echt aussehender Online-Portale oder Webauftritte bekannter Medien russische Narrative zu verbreiten, um durch bewusste Falschinformationen im Internet und über Social Media demokratische Werte infrage zu stellen.

05.22 Uhr: Meldungen über weitere ukrainische Vorstöße in Region Kursk

Truppen der Ukraine sind in der russischen Region Kursk offenbar weiter vorgestoßen. Genaue Ortsangaben über das Vordringen wurden weder von russischer noch ukrainischer Seite gemacht, russische Militärblogger berichteten aber von weiterem Vorrücken der ukrainischen Streitkräfte und von schweren Kämpfen um zahlreiche Siedlungen. Unter anderem bereiteten mobile Kampfgruppen der Ukrainer den russischen Einheiten große Probleme und versetzten ihnen schwere Schläge.

Der amtierende Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, berichtete auf der Plattform Telegram, dass weitere Mittel und Verstärkungen auf dem Weg seien: "Inzwischen unternehmen die Streitkräfte alles zum Schutz der Zivilbevölkerung." Zum eigentlichen Kampfgeschehen im Raum Kursk machte die Generalität in Kiew nur wenige Angaben. Im Lagebericht hieß es lediglich, dass russische Artillerie und Kampfflugzeuge das Gebiet um Sumy ins Visier nahmen. Diese Zone gilt als Aufmarschgebiet und Nachschubstrecke für die ukrainischen Verbände in der Region Kursk.

04.34 Uhr: Feuer im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja "vollständig gelöscht"

In dem von russischen Truppen kontrollierten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist ein Feuer wieder "vollständig gelöscht" worden. Das erklärte der von Moskau eingesetzte Behördenvertreter Wladimir Rogow am frühen Montagmorgen im Onlinekanal Telegram. Während Moskau und Kiew sich gegenseitig für den Vorfall verantwortlich machten, verlangte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) "unverzüglichen Zugang" zu dem betroffenen Kühlturm.

Rogow führte das Feuer auf einen "Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf den Kühlturm des Atomkraftwerks" zurück. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Vorwürfe zurück. Er erklärte seinerseits im Onlinedienst X, "russische Besatzer" hätten an der Anlage ein Feuer "ausgelöst". Sie wollten Kiew "erpressen". Russland müsse für diesen Vorfall "zur Rechenschaft gezogen werden", forderte er.