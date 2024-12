Ukraine-Ticker: Kallas will russische Schattenflotte bekämpfen

09.10 Uhr: "Save the Children" - Hilfe für Ukraine darf nicht nachlassen

Der Geschäftsführer der Kinderhilfsorganisation Save the Children, Florian Westphal, hat dazu aufgerufen, das Leid von Kindern in den Krisen und Konfliktregionen weltweit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es sei besonders "wichtig, dass die internationale Hilfe für die Ukraine nicht nachlässt", so Westphal gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Lage im Osten und Süden des Landes sei besonders schwierig, mehr als 3,3 Millionen Menschen seien dort auf humanitäre Hilfe angewiesen. In den von Russland besetzten Gebieten sei der Zugang für Hilfsorganisationen stark eingeschränkt.

"Der Krieg hat den Kindern in der Ukraine die Kindheit genommen", sagte Westphal. Bei einem Besuch in Saporischschja habe er erlebt, wie Schulkinder mitten am Tag in einen Bunker umziehen, um dort den Unterricht fortzusetzen: "Sie sind dazu gezwungen, den Krieg komplett in ihren Alltag zu integrieren."

07.34 Uhr: Umfrage - Deutsche glauben nicht an Ende des Ukraine-Krieges im kommenden Jahr

Die Menschen in Deutschland glauben laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur überwiegend nicht an einer Ende des Ukraine-Krieges im Jahr 2025. Nur 29 Prozent erwarten demnach, dass der seit Februar 2022 laufende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nächstes Jahr endet. 49 Prozent glauben nicht daran, 22 Prozent machen keine Angaben.

56 Prozent der Befragten halten den Ukraine-Krieg für den bedrohlichsten aktuellen Konflikt weltweit. 16 Prozent sagen das über den Krieg im Nahen Osten und 10 Prozent über den Konflikt zwischen China und Taiwan. 19 Prozent machen dazu keine Angaben. YouGov befragte zwischen dem 20. und 23. Dezember 2194 Personen, die repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland über 18 Jahre sind.

06.22 Uhr: Lindner für Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite an die Ukraine befürwortet. Die Argumente, mit denen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine solche Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes ablehnt, hält er für nicht stichhaltig. "Es ist völlig klar, dass Deutschland keine Kriegspartei in der Ukraine werden darf. Ich sehe aber nicht, dass der Lieferung des Marschflugkörpers Taurus die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland entgegenstünden", sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

06.10 Uhr: Moskau droht mit Vergeltungsmaßnahmen für Stopp staatsnaher Telegram-Kanälen

Die russische Regierung hat Vergeltungsmaßnahmen nach der offensichtlichen Unterbrechung von Kanälen seiner Staatsmedien im Messenger-Dienst Telegram in zahlreichen europäischen Ländern angekündigt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, verurteilte die "ständige Kampagne der Repression gegen russische Medien in fast allen Ländern der Europäischen Union" als "Zensur". Diese und "ähnliche Angriffe" gegen russische Medien würden "nicht unbeantwortet bleiben". Man behalte sich "das Recht vor, auf die gleiche Weise zu reagieren."

06.01 Uhr: EU-Außenbeauftragte Kallas macht Russland für Sabotage verantwortlich

Die Europäische Union macht erstmals Russland für die Zunahme von Sabotageakten in Europa verantwortlich. "Sabotage in Europa hat zugenommen, seitdem Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat", sagte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas der Zeitung "Welt". Die jüngsten Sabotageversuche, insbesondere die Beschädigung des Seekabels "Estlink 2" in der Ostsee, seien keine Einzelfälle, sondern Teil eines Musters koordinierter Aktionen zur Destabilisierung europäischer Infrastruktur.

Die EU vermutet, dass der Anker eines zur russischen Schattenflotte gehörenden Öltankers das Kabel beschädigte. Kallas kündigte an, "stärkere Maßnahmen zu ergreifen, um den Risiken, die von diesen Schiffen ausgehen, entgegenzuwirken". Russlands Schattenflotte bedrohe die Umwelt und fülle Russlands Kriegskasse. Jetzt stünden diese Schiffe auch unter dem Verdacht, Sabotageakte durchzuführen.

05.43 Uhr: Moldau - Gasversorgung in Transnistrien unterbrochen

Zwei Tage vor Ablauf des Gastransitvertrags zwischen Russland und der Ukraine stellt die abtrünnige Region Transnistrien die Gasversorgung mehrerer staatlicher Einrichtungen ein. Der Gasversorger der prorussischen Separatistenregion, Tiraspoltransgaz, begründet den Schritt mit der Weigerung der Ukraine, den Vertrag zu verlängern. Betroffen sind unter anderem Bildungseinrichtungen, eine medizinische Einrichtung sowie eine Polizeistation und eine Staatsanwaltschaft in den Städten Dubasari und Bender.

Die Maßnahmen kommen einen Tag nach der Ankündigung des russischen Energiegiganten Gazprom, seine Gasexporte nach Moldau wegen ausstehender Zahlungen zum 1. Januar einzustellen. Russland liefert jährlich rund zwei Milliarden Kubikmeter Gas über die Ukraine in das prorussische Separatistengebiet Transnistrien. Dort produziert ein Wärmekraftwerk billigen Strom, der an die von der Regierung kontrollierten Teile der Republik Moldau verkauft wird.

05.20 Uhr: Finnische Ermittler finden weitere Spuren im Fall der zerstörten Ostsee-Leitung

Nach der Beschädigung einer Unterwasserstromleitung in der Ostsee haben finnische Ermittler eine Schleifspur am Meeresboden gefunden. "Die Spur ist Dutzende Kilometer lang", sagte der zuständige Ermittler Sami Paila. Man habe aber noch keinen fehlenden Anker gefunden. Finnische Behörden hatten am Donnerstag einen mit russischem Öl beladenen Frachter aufgebracht, der in Verdacht steht, für den Ausfall der Leitung "Estlink 2" verantwortlich zu sein und auch vier Ostsee-Datenkabel beschädigt zu haben.