Ukraine-Ticker: Schwere Kämpfe um Pokrowsk dauern an

09.12 Uhr: Kallas rechnet mit Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland

Die EU-Mitglieder werden nach Einschätzung der Außenbeauftragten Kaja Kallas die Strafmaßnahmen gegen Russland wegen dessen Krieg gegen die Ukraine wahrscheinlich verlängern. "Ich erwarte eine Entscheidung für eine Verlängerung unserer Sanktionen", sagt sie vor einem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel. Ungarn hatte Anfang des Monats erklärt, es habe noch keine Entscheidung getroffen, ob es die für Ende Januar geplante Verlängerung der Sanktionen unterstützen werde.

08.58 Uhr: Ukraine meldet Abschuss von 57 russischen Drohnen

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag 57 russische Drohnen abgefangen. 39 weitere Drohnen seien verloren gegangen, teilte die Luftwaffe mit. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Ukraine elektronische Kriegsführung nutzt, um russische Drohnen umzulenken.

07.59 Uhr: Selenskyj tauscht erneut Kommandeur an Ostfront bei Pokrowsk aus

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat zum dritten Mal binnen eines Jahres den Kommandeur am Frontabschnitt zur Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten ausgetauscht. In seiner Videoansprache am späten Abend erklärt Selenskyj, er habe den neuen Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Generalmajor Mychailo Drapatyj, mit der Leitung der operativ-strategischen Gruppe Chortyzja beauftragt, deren Verantwortungsbereich einen Großteil der Ostfront der Ukraine umfasse. "Dies sind die härtesten Kampfgebiete."

Würde Pokrowsk in die Hände der stetig vorrückenden russischen Streitkräfte fallen, kämen diese der Eroberung der gesamten Region Donezk einen großen Schritt näher - und damit einem der wichtigsten Kriegsziele des russischen Präsidenten Putin.

06.16 Uhr: 32 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet zerstört

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 32 von der Ukraine aus gestartete Drohnen unschädlich gemacht. Fast die Hälfte der Drohnen sei über der an die Ukraine grenzenden Region Woronesch zerstört worden, der Rest in mehreren benachbarten Regionen, teilte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

04.56 Uhr: Schwere Kämpfe um Pokrowsk dauern an

Russische Angreifer und ukrainische Verteidiger haben sich im Osten der Ukraine erneut schwere Kämpfe geliefert. Insgesamt seien im Tagesverlauf 153 russische Angriffe an verschiedenen Frontabschnitten registriert worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mit. Der Schwerpunkt der Kampfhandlungen lag einmal mehr rund um die Kleinstadt Pokrowsk am Rande des Donbass.