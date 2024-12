Ukraine-Ticker: Empörung über Ficos Besuch bei Putin

09.06 Uhr: Russische Truppen haben laut Ukraine neun Regionen beschossen

Die russischen Truppen haben bei ihrem Drohnen-Angriff in der Nacht nach ukrainischen Angaben neun Regionen rings um die Hauptstadt Kiew ins Visier genommen. Darunter sei auch die gleichnamige Region Kiew, teilt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Dort seien mehrere nicht näher bezeichnete Unternehmen und Häuser beschädigt worden. Außerdem sei eine Stromleitung beschädigt worden. In der Region Chmelnyzkyj wurde Behördenangaben zufolge ein Mensch verletzt.

08.15 Uhr: Ukraine – 47 russische Drohnen abgefangen

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag 47 von insgesamt 72 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. 25 von den russischen Streitkräften gestartete Drohnen hätten ihr Ziel verfehlt und seien "verloren gegangen", teilt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Das russische Militär greift die Ukraine immer wieder massiv mit Drohnen und auch mit Raketen an. Es zielt dabei vor allem auf die Strom- und Energieversorgung der Ukraine, die ihrerseits auf russischem Gebiet unter anderem Treibstofflager ins Visier nimmt.

07.11 Uhr: Seoul – 1.100 nordkoreanische Soldaten im Krieg zwischen Russland und Ukraine getötet oder verletzt

Rund 1.100 nordkoreanische Soldaten sind nach Schätzungen aus Seoul im Krieg zwischen Russland und der Ukraine getötet oder verletzt worden. Moskau hatte seine Streitkräfte im Angriffskrieg gegen die Ukraine kürzlich durch nordkoreanische Truppen verstärkt. Nach Angaben der USA und Südkoreas sind etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert. Nach ukrainischen Angaben kämpfen sie an der Seite der russischen Truppen in der russischen Grenzregion Kursk.

06.49 Uhr: Neue russische Drohnenschwärme über der Ukraine

Russland hat am späten Abend die Ukraine erneut mit Drohnenattacken überzogen. Die ukrainische Flugabwehr berichtete von Einflügen von Drohnenschwärmen aus verschiedenen Himmelsrichtungen. Die Ziele der Kampfdrohnen waren wegen der sich ständig ändernden Flugrichtungen zunächst nicht ersichtlich. Mit dieser Taktik versuchen die russischen Militärs, die ukrainische Flugabwehr zu überlasten. Mit immer neuen Drohnen- und Raketenangriffen versucht Russland, die ukrainische Bevölkerung zu zermürben.

06.33 Uhr: Empörung über den Besuch des slowakischen Regierungschefs Fico bei Putin

Mit einem überraschenden Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml hat der slowakische Regierungschef Robert Fico großes Entsetzen in dem an die Ukraine grenzenden EU-Land ausgelöst. Oppositionspolitiker warfen ihm vor, mit seiner Moskaureise - der ersten eines offiziellen Vertreters der Slowakischen Republik seit Russlands Einmarsch in der Ukraine vor knapp drei Jahren - sein eigenes Land verraten zu haben. Hintergrund seiner Moskau-Visite ist, dass die russischen Gaslieferungen an die Slowakei zum Jahresende eingestellt werden, da die Ukraine den Transit über ihr Gebiet nicht mehr erlaubt.

Die Slowakei ist seit 2004 Mitglied der EU und der NATO. Zwar hat sie, anders als ihr südlicher Nachbar Ungarn, bisher ausnahmslos alle von der EU beschlossenen Ukraine-Hilfen sowie sämtliche gegen Russland gerichtete Sanktionen unterstützt. Im auffallenden Kontrast dazu fällt der Linkspopulist Fico aber immer wieder durch öffentliche Kritik an der Ukraine-Politik von EU und Nato auf.

05.26 Uhr: Jahreswechsel 2024/2025 – Nato-Generalsekretär macht sich langfristig Sorgen

Der Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht momentan keine direkte Bedrohung durch Russland für das Bündnisgebiet, warnt jedoch vor langfristigen Risiken. Er fordert eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die Stärkung der Rüstungsproduktion, um in Zukunft gewappnet zu sein. Rutte erwartet Druck vom künftigen US-Präsidenten Trump, mehr für Verteidigung auszugeben, und hält dies für notwendig. Er lobt die deutsche Unterstützung für die Ukraine, obwohl er Bundeskanzler Scholz' Zurückhaltung bei der Lieferung von Marschflugkörpern kritisiert. Zudem betont Rutte die Bedeutung der militärischen Unterstützung der Ukraine für die globale Sicherheit.