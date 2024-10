Ukraine-Ticker: Selenskyj fordert westliche Antwort an Nordkorea

10.05 Uhr: Russland - Kooperation mit Nordkorea nicht gegen Seoul gerichtet

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea richtet sich russischen Angaben zufolge nicht gegen die Sicherheitsinteressen Südkoreas. Die Kooperation der beiden Länder stehe im Einklang mit dem Völkerrecht, zitiert die russische Botschaft in Südkorea ihren Chefdiplomaten Georgi Sinowjew. Moskau und Seoul hätten jedoch gegensätzliche Positionen zu den Ursachen für die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Südkorea hatte den Gesandten wegen des mutmaßlichen Einsatzes von nordkoreanischen Soldaten im Ukraine-Krieg einbestellt.

09.56 Uhr: Nato warnt vor Einsatz nordkoreanischer Truppen in Ukraine

Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt vor dem Einsatz nordkoreanischer Truppen in der Ukraine. Sollte Nordkorea seine Soldaten in die Ukraine entsenden, um an der Seite Russlands zu kämpfen, würde dies den Konflikt eskalieren lassen, schreibt Rutte auf dem Kurznachrichtendienst X.

09.28 Uhr: Ukraine - 59 von 116 russischen Drohnen zerstört

Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht 59 von 116 russischen Drohnen zerstört. Von 45 Geschossen habe sie die Spur verloren, die wahrscheinlich wegen gezielter elektronischer Störungen vom Kurs abgekommen und auf ukrainischem Gebiet eingeschlagen seien, teilt die Luftwaffe mit. "Es gab mehrere Drohnentreffer auf die zivile Infrastruktur der Ukraine", schreibt das Militär auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Bis zu zehn Drohnen befänden sich noch im ukrainischen Luftraum.

08.48 Uhr: Im Referendum über EU-Beitritt Moldaus zeichnet sich ein knapper Ausgang ab

Im Referendum über einen EU-Beitritt Moldaus zeichnet sich ein äußerst knapper Ausgang ab. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen hatten die Ja-Stimmen eine knappe Führung von 50,03 Prozent, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Zunächst hatten während der Auszählung die Nein-Stimmen überwogen. Die pro-europäische Staatschefin Maia Sandu hatte einen "beispiellosen Angriff auf die Freiheit und Demokratie in unserem Land" dafür verantwortlich gemacht.

Moldau grenzt an die Ukraine und an Rumänien. Seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 befürchten viele Moldauer, dass Russland ihr Land als nächstes angreifen könnte.

08.38 Uhr: US-Verteidigungsminister Austin in Kiew eingetroffen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist unangekündigt zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Ich bin zum vierten Mal als Verteidigungsminister in die Ukraine gereist, um zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten zusammen mit der internationalen Gemeinschaft weiterhin an der Seite der Ukraine stehen", schrieb Austin auf der Plattform X.

Medienberichten zufolge sind unter anderem Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow zu weiteren Waffenlieferungen geplant. Die USA sind der größte militärische und finanzielle Unterstützer des osteuropäischen Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

07.49 Uhr: Südkorea bestellt russischen Botschafter wegen Soldaten aus Nordkorea ein

Südkorea hat den russischen Botschafter wegen des mutmaßlichen Einsatzes von nordkoreanischen Soldaten im Ukraine-Krieg einbestellt. Er habe ein Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister Kim Hong Kyun am Vormittag gehabt, sagt der russische Chefdiplomat in Seoul, Georgi Sinowiew, der Nachrichtenagentur Yonhap. Der südkoreanische Geheimdienst hatte vergangene Woche berichtet, dass Nordkorea etwa 1.500 Sondertruppen zu einem Training nach Russland entsandt hat und dass diese Soldaten höchstwahrscheinlich in der Ukraine eingesetzt werden sollen.

06.45 Uhr: Zwölf Verletzte bei russischen Angriffen in Charkiw in Ostukraine

Bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind ukrainischen Angaben zufolge zwölf Menschen verletzt worden. In Teilen der Stadt fiel die Stromversorgung aus, wie örtliche Behörden und die Polizei am Montag mitteilten. Russland habe am Sonntag gegen 22.00 Uhr (21.00 Uhr MESZ) Angriffe ausgeführt. Demnach wurden bei den Angriffen Wohnhäuser, Garagen, Tankstellen und Autos getroffen. Der Gouverneur der Region und Bürgermeister der Stadt, Oleh Synegubow, bestätigte im Onlinedienst Telegram, dass ein Teil der Stadt ohne Strom sei. Auch in Krywy Rih, der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Süden, gab es nach Angaben des Bürgermeisters Oleksandr Wilkul einen nächtlichen Raketeneinschlag.

06.42 Uhr: Präsidentin beklagt Manipulationsversuch bei Wahl in Moldau

Die prowestliche Staatschefin der Republik Moldau - dem Nachbarland der Ukraine - dürfte die erste Runde der Präsidentschaftswahl für sich entschieden haben. Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen lag Maia Sandu bei einem Anteil von 39 Prozent. Es war jedoch unwahrscheinlich, dass sie sich eine Mehrheit sichert. Insgesamt waren elf Kandidaten im Rennen um das höchste Staatsamt. Als wahrscheinlichster Rivale Sandus bei der Stichwahl am 3. November galt Alexandr Stoianoglo, ein russlandfreundlicher früherer Generalstaatsanwalt, der es auf etwa 28 Prozent der Stimmen brachte.

In einem gleichzeitig abgehaltenen Referendum darüber, das Ziel eines EU-Beitritts in der Verfassung festzuschreiben, waren fast 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. Etwa 52 Prozent der Wähler sprachen sich zu diesem Zeitpunkt dagegen aus, 47 Prozent dafür. Allerdings stand noch die Auszählung der im Ausland abgegebenen Stimmen aus, bei denen eine Tendenz vermutet wurde, einen EU-Beitritt zu befürworten.

Sandu erklärte indes, kriminelle Gruppen hätten die Wahl zusammen mit ausländischen Mächten zu sabotieren versucht. Dazu hätten sie Millionen von Euros aufgebracht, Lügen und Propaganda verbreitet, um dafür zu sorgen, dass das Land weiter in Unsicherheit und Instabilität gefangen bleibe, sagte Sandu. Es gebe Beweise dafür, dass Kriminelle versucht hätten, 300.000 Stimmen zu kaufen.

06.40 Uhr: Ukraine fordert Reaktion auf Nordkoreas Hilfe für Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet die militärische Zusammenarbeit Russlands und Nordkoreas als neue Eskalationsstufe in Moskaus Angriffskrieg gegen sein Land. "Wir müssen reagieren und gegensteuern. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Böse weiter zunimmt", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Wenn die Welt jetzt schweigt und wir an der Front genauso regelmäßig mit nordkoreanischen Soldaten konfrontiert werden, wie wir uns gegen Drohnen verteidigen, nützt das niemandem auf dieser Welt und verlängert nur diesen Krieg."