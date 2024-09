Ukraine-Ticker: Erneut russischer Raketenangriff auf Kiew

10.29 Uhr: Putin - Donezk-Offensive von ukrainischem Kursk-Vorstoß unbeeinträchtigt

Das russische Militär rückt laut Präsident Wladimir Putin trotz des ukrainischen Eindringens in die Grenzregion Kursk in der Ostukraine weiter vor. Die "Provokation" der Ukraine in der russischen Region Kursk habe den Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nicht aufhalten können, sagt Putin laut der Nachrichtenagentur RIA bei einem Besuch in der russischen Region Tuwa im südlichen Sibirien. Die russischen Streitkräfte würden die Gebiete in Kursk "Quadratkilometer für Quadratkilometer" zurückerobern. Zugleich rückten sie in Donezk so schnell vor wie schon lange nicht mehr, so Putin.

09.37 Uhr: Ukraine - Haben 22 Raketen und 20 Drohnen abgefangen

Die Ukraine hat bei dem russischen Angriff am Morgen 22 von 35 Raketen abgefangen, wie die Luftwaffe mitteilt. Zudem seien von 23 russischen Angriffsdrohnen 20 zerstört worden. Über Kiew, Charkiw, Dnipro, Poltawa, Mykolajiw und Saporischschja seien neun ballistische Raketen und 13 Marschflugkörper abgefangen worden.

09.14 Uhr: Russische Angriffe auch auf Sumy - 18 Verletzte

Auch das an der Grenze zu Russland liegende Sumy wurde bei den russischen Angriffen in der Nacht getroffen. Dort gab es nach aktualisierten offiziellen Angaben 18 Verletzte durch russischen Raketenangriff, darunter 6 Kinder. Fünf Hochhäuser und eine Bildungseinrichtung seien zerstört worden, teilte die Polizei mit.

Beschuss wurde auch aus anderen Regionen in der Ukraine gemeldet. Erneut traf es die grenznahe Großstadt Charkiw. Durch einen Drohnen-Einschlag gegen in der Nacht sei eine Frau verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Am frühen Morgen wurde der Industriebezirk der Stadt unter Feuer genommen. In einer Gartenanlage seien ein Wohnhaus und drei andere Gebäude abgebrannt.