Ukraine-Ticker: Kuleba kritisiert Verzögerungen bei Militärhilfe

12.15 Uhr: Baerbock verspricht der Ukraine Hilfe im "Kältekrieg"

Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine beim inoffiziellen EU-Außenministertreffen in Brüssel Hilfe gegen den "Kältekrieg" in Aussicht gestellt, den Russlands Präsident Wladimir Putin in diesem Winter gegen die Zivilbevölkerung führen wolle - "einen massiveren Kältekrieg als in den Jahren zuvor", wie sie sagte. Die Bundesaußenministerin verwies dabei auch auf vier weitere Luftabwehrsysteme vom Typ Iris-T, die Berlin bis zum Jahresende liefern will, sowie weitere Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard.

11.48 Uhr: Polens Außenminister sieht keinen Friedenswillen bei Moskau

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski geht derzeit nicht von einer Bereitschaft Russlands zu Friedensgesprächen mit der Ukraine aus. "Russland fordert weiterhin die Kapitulation der Ukraine, und solange das der Fall ist, wird die Ukraine es nicht akzeptieren", sagte Sikorski in Warschau der Nachrichtenagentur PAP. Er reagierte damit auf die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, noch vor der US-Wahl im November einen neuen Friedensplan vorstellen zu wollen.

Kremlchef Wladimir Putin und andere russische Politiker fordern, wenn sie über ein Ende des Krieges reden, stets große Gebietsabtretungen der Ukraine und eine moskaufreundliche Regierung in Kiew. Seit ukrainische Truppen in das russische Gebiet Kursk vorgedrungen sind, bezeichnen russische Stellen Gespräche als gänzlich unmöglich. Die ukrainische Offensive sieht Sikorski im Unterschied zu anderen westlichen Regierungen eher optimistisch. Jetzt gebe es "eine Grundlage für Gespräche und für die Forderung nach einem Rückzug beider Länder auf eine international anerkannte Grenze".

11.42 Uhr: Russland - Zwei Dörfer in Ostukraine erobert

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei Dörfer in der Ostukraine eingenommen. Es handelt sich demnach um Stelmachiwka in der Region Luhansk und Mykolajiwka in der Region Donezk, melden russische Nachrichtenagenturen. Der Generalstab der Ukraine teilte in einem Morgenbericht mit, dass ukrainische Streitkräfte Angriffe im Gebiet von Stelmachiwka abwehrten.

10.50 Uhr: Kuleba prangert in Brüssel Verzögerung bei Militärhilfe an

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat bei einem Treffen mit den Außenministern der EU-Staaten mehr Zuverlässigkeit und Tempo bei versprochenen Waffenlieferungen gefordert. "Es gibt eine Kluft zwischen der Ankündigung militärischer Hilfe und der tatsächlichen Lieferung der Hilfe", sagte Kuleba in Brüssel. Wenn die zeitliche Lücke exzessiv lang sei, könne man militärisch nicht planen. Als Beispiel nannte Kuleba Verzögerungen bei der Bereitstellung von Luftverteidigungssystemen. "Erneut wurden einige Patriot-Systeme angekündigt und noch nicht geliefert", kritisierte er. Zuletzt hatten unter anderem Rumänien und die Niederlande die Lieferung zusätzlicher Patriot-Systeme in Aussicht gestellt.

Kuleba forderte zudem ein Aufheben aller Beschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen gegen Russland. Sie verbieten den ukrainischen Streitkräften zum Beispiel, mit weitreichenden Marschflugkörpern und Raketen Ziele im russischen Hinterland anzugreifen. Hintergrund ist die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges.

10.12 Uhr: Kirchen-Beauftragter - Ukrainische Flüchtlinge kehren trotz Kriegsgefahr zurück

Trotz des russischen Bombenhagels kehren nach Beobachtungen des kirchlichen Friedensbeauftragten Andreas Hamburg aus Bremen vermehrt ukrainische Geflüchtete in ihre Heimat zurück. "Ja, das ist so, viele trauern um ihre Heimat und haben ganz viel Heimweh", sagte Hamburg dem Evangelischen Pressedienst: "Sie nehmen bei ihrer Rückkehr sogar in Kauf, dass Raketen über ihre Köpfe fliegen."

Derzeit halten sich dem Ausländerzentralregister zufolge rund 1,2 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland auf. Unter den Geflüchteten gebe es eine hohe Bereitschaft zur Integration in die deutsche Gesellschaft, berichtete Hamburg. Er kenne viele Facharbeiter und Akademiker, die in ihrer neuen Heimat einen adäquaten Job gefunden hätten: "Das ist auch eine Frage der eigenen Einstellung. Wer aktiv ist, der schafft auch etwas." Aber gerade für Kinder und Jugendliche sei die Integration eine Herausforderung: "Das ist nicht so leicht, die schmoren erst mal in ihren Bezügen."

09.57 Uhr: Ukraine - Haben zwei Raketen und 60 Drohnen abgefangen

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zwei von Russland abgeschossene Raketen abgefangen. Zudem seien 60 von 74 auf die Ukraine gerichtete Drohnen zerstört worden, teilte das Militär auf Telegram mit. "Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketen, elektronische Kriegsführung und mobile Feuergruppen der ukrainischen Luftwaffe und der Verteidigungskräfte waren an der Abwehr des Luftangriffs beteiligt", hieß es.

Über der Hauptstadt Kiew seien 15 Drohnen abgeschossen worden, teilt der Chef der dortigen Militärverwaltung, Serhij Popko mit. Die Behörden der Hauptstadt Kiew teilten mit, Trümmer abgeschossener Drohnen seien in drei Stadtvierteln niedergegangen und hätten kleinere Schäden angerichtet, Verletzte habe es nicht gegeben.