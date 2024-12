Ukraine-Ticker: Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine

09.46 Uhr: Russland greift Ukraine mit 49 Drohnen an – Dorf im Donbass eingenommen

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht zum Montag 49 Drohnen für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt. Von den 49 Drohnen schoss die Luftwaffe 27 ab und verlor 19 aus den Augen, wie das ukrainische Militär mitteilt. Drei Drohnen befanden sich am Montagmorgen weiterhin im ukrainischen Luftraum. Unterdessen haben russische Truppen das Dorf Schewtschenko in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Denis Puschilin, den von Moskau eingesetzten Leiter der Region, meldet. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben liegt nicht vor.

09.20 Uhr: Kiew – 30 nordkoreanische Soldaten bei Kämpfen in Kursk "getötet oder verwundet"

Bei Kämpfen in der russischen Region Kursk sollen nach Angaben Kiews dutzende nordkoreanische Soldaten getötet oder verwundet worden sein. Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst erlitten nordkoreanische Einheiten am Wochenende "erhebliche Verluste", mit mindestens 30 Toten und Verletzten. Präsident Selenskyj hatte zuvor erklärt, Russland setze in Kursk nordkoreanische Soldaten in gemischten Einheiten ein. Pjöngjang soll 11.000 Soldaten nach Kursk verlegt haben. Die USA und Südkorea schätzen die Zahl auf 10.000. Nordkorea und Russland haben ihre Zusammenarbeit seit 2022 intensiviert, darunter mutmaßliche Waffenlieferungen Nordkoreas und russische Unterstützung für Pjöngjangs Atomprogramm.

07.57 Uhr: Die Ukraine bereitet sich auf einen harten Kriegswinter vor

Die Gewalt in der Ukraine eskaliert erneut, besonders in Odessa und Cherson. Bischof Stanislaw Schyrokoradjuk betont, dass Frieden ohne Kampf illusorisch sei. Er sieht den Krieg als Folge von Russlands Ablehnung der ukrainischen Unabhängigkeit und westlichen Orientierung. Für ihn ist die Verteidigung der Freiheit unverzichtbar, trotz der hohen Opfer. Der Künstler Sergej Anufriew, ein Pazifist mit russischer Staatsbürgerschaft, sieht hingegen den Krieg als westlich provoziert. Er leidet unter Isolation und familiären Konflikten: Ein Sohn kämpft für die Ukraine, ein anderer für Russland. Beide betonen die komplexen Herausforderungen dieses Krieges.

06.41 Uhr: EU-Außenminister beraten über neue Russland-Sanktionen

Die EU-Außenminister wollen heute die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Sie kommen unter anderem dafür in Brüssel erstmals unter Vorsitz der neuen Außenbeauftragten Kaja Kallas zusammen. Das 15. Paket seit der russischen Vollinvasion in der Ukraine sieht unter anderem Vermögens- und Einreisesperren für eine Reihe von Verantwortlichen aus Russland und dem verbündeten Belarus vor. Die Minister beraten zudem über Sanktionen gegen Georgien wegen der Niederschlagung pro-europäischer Proteste. Ungarn hat allerdings ein Veto angekündigt. Die EU kann Strafmaßnahmen nur einstimmig beschließen.

05.00 Uhr: Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine

Die Fronten der Ukraine sind erneut von schweren Gefechten erschüttert worden. Der Generalstab in Kiew führte in seinem abendlichen Lagebericht insgesamt 214 Kämpfe an den verschiedenen Frontabschnitten auf. Schwerpunkte waren einmal mehr der Osten und die Regionen um Pokrowsk und Kurachowe am Rande des Donbass, wo russische Truppen in den vergangenen Tagen mit Massenangriffen größere Geländegewinne erzielt hatten. Beide Seiten widersprachen sich in ihren Berichten, so dass ein unabhängiger Blick auf den exakten Frontverlauf nicht möglich war. "Die Lage dort ist und bleibt ernst", sagte dazu der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

02.17 Uhr: Humanitäre Hilfe - Selenskyj will ukrainisches Getreide nach Syrien liefern

Eine Woche nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen, Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte als humanitäre Hilfe nach Syrien zu liefern. Die Lieferungen sollen demnach über das Programm "Getreide der Ukraine" abgewickelt werden, das 2022 ins Leben gerufen wurde, um Nahrungsmittelhilfe für die ärmsten Länder bereitzustellen.