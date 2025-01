Ukraine-Ticker: Vier Tote bei russischem Drohnenangriff auf Sumy

09.22 Uhr: Behörden - Vier Tote bei russischem Drohnenangriff auf Sumy

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Stadt Sumy sind nach Angaben der örtlichen Behörden vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind, teilen die Behörden weiter mit. Ein Mehrfamilienhaus sei bei dem Angriff am frühen Donnerstag getroffen worden. Fünf Wohnungen seien zerstört und mehr als 20 Autos beschädigt worden. Die Region Sumy grenzt an die russische Region Kursk und ist häufig Ziel russischer Luftangriffe.

04.47 Uhr: Ein Toter bei russischem Angriff auf Sumy

Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus in der nordostukrainischen Stadt Sumy ist ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Wolodymyr Artjuch, mit. In einem auf Telegram veröffentlichten Video ist Artjuch vor einem Kran und Trümmern zu sehen. Er erklärt, dass Rettungskräfte derzeit Bewohner aus den beschädigten Gebäudeteilen bergen.

01.01 Uhr: Bundestagssitzung über Ukraine-Hilfe abgebrochen

Der Parteienstreit über zusätzliche Finanzhilfen für die Ukraine hat in der Nacht zu einem vorzeitigen Abbruch der Bundestagssitzung geführt. Die Abstimmung über einen FDP-Antrag, in dem die Freidemokraten eine überplanmäßige Ausgabe von bis zu drei Milliarden Euro gefordert hatten, ergab gegen 00.30 Uhr, dass das Parlament nicht mehr beschlussfähig ist. So nahmen an der Abstimmung über den Ukraine-Antrag der FDP nur 320 Parlamentarier teil und damit weniger als die notwendigen 50 Prozent. Daraufhin wurde die Plenarsitzung von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) beendet.

00.41 Uhr: Nächtliche Abstimmung im Bundestag über zusätzliche Ukraine-Hilfe

Der Parteienstreit über zusätzliche Finanzhilfen für die Ukraine beschäftigt den Bundestag zu nächtlicher Stunde. Eine Minute vor Mitternacht beantragte die FDP-Fraktion eine namentliche Abstimmung über ihren Antrag, in dem sie eine überplanmäßige Ausgabe von bis zu drei Milliarden Euro fordert. Die AfD, die die militärische Unterstützung der Ukraine ablehnt, zweifelte gleichzeitig die Beschlussfähigkeit des Parlaments an. Streng genommen muss dafür nämlich mehr als die Hälfte der 733 Abgeordneten anwesend sein - was zu dieser Uhrzeit eigentlich nie der Fall ist.