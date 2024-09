Ukraine-Ticker: Verletzte und Stromausfall nach Drohnenangriff

10.43 Uhr: US-Außenminister Blinken in Polen eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken hat bei seiner Rückreise aus Kiew Halt in Polen gemacht. Dort sind Treffen mit Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Andrzej Duda geplant. Blinken wird bei seinem Besuch voraussichtlich die weitere Zusammenarbeit besprechen. Polen ist das wichtigste logistische Tor für westliche Militärunterstützung in die Ukraine.

Das Land hat zudem seit der russischen Invasion der Ukraine seine Militärausgaben deutlich hochgeschraubt und unter anderem beim US-Rüstungskonzern Boeing 96 Apache-Kampfhubschrauber im Wert von zehn Milliarden Dollar (rund neun Milliarden Euro) bestellt.

09.47 Uhr: Verletzte und Stromausfall durch russischen Drohnenangriff

Bei dem russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Region Sumy wurden nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft in der Stadt Konotop mehrere Wohnhäuser, Schulen und Geschäfte beschädigt. Strom und Wasser fielen aus. Die Zahl der Verletzten liegt nach Behördenangaben inzwischen bei mindestens 14.

Reparaturtrupps versuchten, das Krankenhaus und das Wasserwerk wieder ans Stromnetz zu bringen, schrieb Bürgermeister Artem Semenichin auf Telegram. Wann Wohnhäuser wieder versorgt werden können, lasse sich nicht vorhersagen.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge griff die russische Armee in der Nacht mit fünf Raketen und 64 Kampfdrohnen iranischer Bauart an. 44 Drohnen seien abgefangen worden. Die Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar. Auch im Umland der Hauptstadt Kiew war die Flugabwehr mehrfach im Einsatz, um anfliegende Drohnen abzuschießen.

08.41 Uhr: Russischer Experte fordert offensivere Nukleardoktrin

Russland sollte nach Ansicht des einflussreichen russischen Außenpolitikexperten Sergej Karaganow seine Bereitschaft zum Einsatz von Atomwaffen deutlich signalisieren. Das Hauptziel der russischen Nukleardoktrin sollte darin liegen, "dass alle gegenwärtigen und zukünftigen Feinde überzeugt sind, dass Russland bereit ist, Atomwaffen einzusetzen", sagt Karaganov in einem Interview der russischen Zeitung "Kommersant".

Moskau könne einen begrenzten Atomangriff auf ein Nato-Land ausführen, ohne einen umfassenden Atomkrieg auszulösen. Die USA würden lügen, wenn sie behaupteten, ihren Verbündeten nuklearen Schutz zu garantieren. Karaganow hat bereits mehrfach gefordert, dass Russland einen nuklearen Präventivschlag in Erwägung ziehen sollte, um seine Feinde einzuschüchtern. Einigen westlichen Experten zufolge übt Karaganow für den Kreml eine nützliche Funktion aus, indem er Ansichten äußert, die den Westen alarmieren und Präsident Wladimir Putin im Vergleich dazu gemäßigt erscheinen lassen.

07.35 Uhr: Behörden melden 13 Verletzte bei russischem Angriff in Region Sumy

Bei einem russischen Angriff auf die nordostukrainische Stadt Konotop sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 13 Menschen verletzt worden. Energieanlagen und zivile Infrastruktur seien bei dem nächtlichen Angriff attackiert worden, teilen die Behörden in der Region Sumy auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

06.30 Uhr: Raketen vom Iran? Kritik an mutmaßlicher Lieferung

Die Außenminister von USA und Großbritannien, Blinken und Lammy, kritisierten bei ihrem Besuch in Kiew, dass der Iran Russland für den Krieg ballistische Kurzstreckenraketen bereitgestellt habe. Der Iran bestreitet das. Die beiden Außenminister warnten am Mittwoch vor einer gefährlichen Eskalation in dem Krieg. Die Raketen würden die russische Aggression gegen die Ukraine noch einmal verstärken, sagte Blinken. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies zurück, dass Russland vom Iran Raketen erhalten habe.

Die Ukraine forderte mit Blick auf die mutmaßliche Lieferung iranischer Raketen für Russland, dass nun auch der Westen im Gegenzug seine Beschränkungen für die reichweitenstarken Waffen aufheben müsse. Kremlsprecher Peskow machte deutlich, dass Russland bereits von einer Freigabe der Waffen für die ukrainischen Angriffe ausgehe.

06.26 Uhr: Selenskyj schließt erneut Abtretung der Krim aus

Präsident Selenskyj schloss bei dem Treffen der sogenannten Krim-Plattform erneut eine Abtretung der russisch annektierten Halbinsel Krim aus. "Die Ukraine handelt nicht mit ihrem Land und lässt ihre Leute nicht im Stich", unterstrich Selenskyj. Das gehöre zur Moral der Ukraine. Er rief die Anwesenden dazu auf, bei der Rückholung von in russischer Gefangenschaft befindlichen Ukrainern zu helfen.

Insbesondere hob der Staatschef dabei die muslimische Minderheit der Krimtataren als besonders durch die russischen Behörden verfolgte Gruppe auf der Krim hervor. Selenskyj appellierte an die muslimisch geprägten Nachbarstaaten Türkei und Aserbaidschan, Druck auf Russland auszuüben.