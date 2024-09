Ukraine-Ticker: Russland laut Putin bereit für Verhandlungen

10.04 Uhr: Putin - Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Russland ist nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. "Sind wir bereit, mit ihnen zu verhandeln? Wir haben uns nie geweigert", sagte Putin am Donnerstag beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. "Wenn es (in der Ukraine) den Wunsch nach Verhandlungen gibt, werden wir uns nicht verweigern." Gesprächsgrundlage müssten die Ergebnisse der Verhandlungen vom Frühjahr 2022 in Istanbul sein.

Zuvor hatte Moskau erklärt, dass der Einmarsch Kiews in die westrussische Region Kursk Verhandlungen unmöglich mache. Mit Blick auf den ukrainischen Vorstoß in Kursk sagte Putin nun: "Unsere Streitkräfte haben die Lage (in Kursk) stabilisiert und damit begonnen, (den Feind) allmählich aus unserem Gebiet zu verdrängen."

Ziel des ukrainischen Vorstoßes sei es gewesen, Moskau zu "beunruhigen" und seine Offensive in Schlüsselregionen zu stoppen, insbesondere im Donbass in der Ostukraine, sagte Putin. Dessen "Befreiung" bezeichnete der Kremlchef als "unser wichtigstes Ziel".

09.56 Uhr: Putin - Ukraine ist mit Entlastung der Front im Osten gescheitert

Die Ukraine ist aus Sicht von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Vorhaben gescheitert, durch den Vorstoß auf die russische Oblast Kursk die Front im Osten zu entlasten. Die Ukrainer hätten damit ihre Kräfte im Donbass geschwächt. Nach Putins Worten stößt das russische Militär erfolgreich in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine vor. Er spricht auch von ukrainischen Angriffen auf Atomkraftwerke und warnt, man werde sich kaum vorstellen können, was in Europa passieren werde, wenn Russland entsprechend zurückschlage.