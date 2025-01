Ukraine-Ticker: Russland meldet Angriff, Ukraine eine Abwehr

10.53 Uhr: Russland meldet Angriff, Ukraine eine Abwehr

Russland hat nach eigenen Angaben Energieanlagen in der Ukraine angegriffen. Das russische Verteidigungsministerium erklärt, in den vergangenen 24 Stunden seien Luftwaffe, Drohnen, Raketen und Artillerie eingesetzt worden, um Energieanlagen, Militärflugplätze und ukrainisches Militärpersonal an mehreren Standorten anzugreifen. Russische Truppen hätten außerdem über Nacht einen ukrainischen Su-27-Kampfjet, 97 Drohnen und sechs von den USA gelieferte Himars-Raketen abgeschossen.

Die Ukraine meldete ihrerseits, in der Nacht erneut Dutzende russische Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. Russland habe 72 Drohnen auf das Nachbarland abgefeuert, schrieben die ukrainischen Luftstreitkräfte bei Telegram. 47 Drohnen seien abgeschossen worden, von 24 habe man die Ortung verloren. Das ist zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen.

04.30 Uhr: Esken für weitere Telefonate zwischen Scholz und Putin

SPD-Chefin Saskia Esken hat sich dafür ausgesprochen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Telefonate mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führt. Wie sie in einem Interview mit der Deutschen Presse Agentur sagte, muss man diese Gespräche immer wieder auch führen, um eben auszuloten, was getan werden kann, damit das Töten, das Sterben endlich ein Ende hat. Ein persönliches Treffen von Scholz und Putin hält sie derzeit nicht für zielführend, "solange die Haltungen so sind, wie sie sind, genügt es sicher zu telefonieren".