Norovirus am Gardasee ausgebrochen: Tausend Menschen erkrankt

Von wegen idyllischer Urlaub am Gardasee – stattdessen Toilette, Arzt und sogar Krankenhaus: An Italiens größtem See, der bei Deutschen besonders beliebt ist, macht ein schwerer Ausbruch des Norovirus gerade Einheimischen und Urlaubern das Leben schwer.

Erbrechen, Übelkeit, Durchfall: Zahlreiche Menschen in der Notaufnahme

Wie die Gemeinde Torri del Benaco vergangenen Freitag in einem Statement auf Facebook [externer Link] schreibt, suchten "zahlreiche" Menschen aus der Region mit Symptomen wie Erbrechen, Übelkeit und Durchfall die Notaufnahme eines Krankenhauses auf. Laut eines Berichtes des italienischen Onlinemediums "Veronasera" [externer Link] sind in den vergangenen drei Tagen eintausend Menschen an dem Virus erkrankt. Die Gemeinde selbst zählt nur 3.000 Einwohner.

Gemeinde Torri del Benaco lässt Trinkwasser untersuchen

Vermutet wird, dass sich das Virus über das Trinkwasser verbreitet. In dem Statement kündigte die Gemeinde an, in Zusammenarbeit mit der Wasserbehörde Proben aus dem Wassernetz auf das Virus untersuchen zu lassen.

Zwar wurden am Freitag Spuren in Trinkwasser festgestellt. Neuere Untersuchungen brachten nach Angaben des zuständigen Versorgers Azienda Gardesana Servizi (AGS) jedoch negative Ergebnisse. Die Ortsverwaltung versuchte am Montag weiterhin zu klären, wie sich das Virus verbreitet.

Trinkwasserverbot: Gemeinde verteilt gratis Wasserflaschen

Auf Anraten der örtlichen Gesundheitsbehörde hat die Gemeinde als Vorsichtsmaßnahme die Verwendung von Leitungswasser für "Trink- und Speisezwecke" verboten. Die Anordnung soll so lange gelten, bis die Ergebnisse der Wasserproben vorliegen. Um ihre Bürger in der Ausnahmesituation zu unterstützen, verteilt die Stadt in der aktuellen Situation täglich gratis sauberes Trinkwasser in Plastikflaschen, wie auch in einem Video auf Social Media zu sehen ist.