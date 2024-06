Nato bietet Ukraine Unterstützungszentrum in Deutschland an

In den Wochen und Monaten vor dem sogenannten "Jubiläumsgipfel" zum 75. Gründungsjahr der Nato in Washington dominierten im Bündnis zwei zentralen Fragen: Wie signalisiert die Allianz der Ukraine, dass sie sie auf Dauer unterstützen wird, ohne auf dem Spitzentreffen vom 9. bis 11. Juli die Ukraine erneut auf offener Bühne zu enttäuschen? Und zweitens: Wie kann die Nato ihre Unterstützung für die Ukraine "Trump-fest" machen, für den Fall, dass der republikanische Spitzenkandidat und Ex-US-Präsident im November gewinnen sollte?

Offenkundig sind diese sehr intensiv geführten internen Debatten innerhalb der Nato abgeschlossen. In Washington werde die transatlantische Allianz auf dem Spitzentreffen der Nato-Staats- und Regierungschefs ankündigen, dass sie ein Ukraine-Unterstützungszentrum der Nato einrichten werde.

Umgang mit ukrainischem Streben nach Nato-Aufnahme

Wie die "New York Times" bereits vor einigen Tagen unter Berufung auf US-Regierungskreise und Nato-Quellen berichtete, will das Bündnis der Ukraine "ein neues Hauptquartier zur Verwaltung ihrer militärischen Unterstützung anbieten". Vor einem Jahr beim Nato-Gipfel in Litauen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aus seiner Enttäuschung keinen Hehl gemacht, dass die Allianz seinem angegriffenen Land nicht das in Aussicht stellt, was die Ukraine seit langem anstrebt: einen verbindlichen Fahrplan zur Aufnahme der Ukraine in die Nato in den kommenden Jahren.

Dieser diplomatische Rückschlag soll auf dem Jubiläumsgipfel offenkundig vermieden werden. Stattdessen, so die "New York Times" weiter, werde das Bündnis ankündigen, dass es sich bereit erklärt habe, "eine Mission in Deutschland einzurichten, die längerfristig alle Arten von Hilfe für die Ukraine koordinieren soll". Damit würde ein "starkes Signal des Engagements der Alliierten" an die Ukraine und an Russland gesendet werden.

Selenskyj signalisiert Zustimmung

Vor dem Hintergrund dieser Pläne, über die die "New York Times" berichtet und die das Bündnis offiziell erst auf dem Gipfeltreffen in Washington bekannt geben will, lesen sich die kurzen Erklärungen des scheidenden Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg und des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wie Bestätigungen. So twitterte Selenskyj nach seiner Zusammenkunft mit Stoltenberg am Donnerstag dieser Woche in Brüssel, das Treffen habe der Vorbereitung des bevorstehenden Nato-Gipfels gedient.