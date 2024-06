Kassen-Ausgaben für Kliniken überschreiten 100 Milliarden Euro

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die Krankenhäuser in Deutschland werden in diesem Jahr voraussichtlich erstmals über 100 Milliarden Euro liegen. Damit hätten sich die Ausgaben für die Kliniken seit 2006 verdoppelt, teilte der GKV-Spitzenverband in Berlin mit. Der Verband fordert politische Maßnahmen gegen die steigenden Kosten und ineffiziente Klinikangebote.

Verband für Abbau unnötiger Klinikangebote

Mittlerweile fließt jeder dritte Euro aus den Beiträgen der Versicherten in die Krankenhäuser. "Die Auslastung der Krankenhausbetten ist auf rund 70 Prozent gefallen, gleichzeitig schnellen die Kosten nach oben", erklärte Susanne Wagenmann, die GKV-Verwaltungsratsvorsitzende. Gefordert wird unter anderem der Abbau unnötiger Klinikangebote und die Einführung bundesweiter Standards. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung sei die soziale Sicherheit und damit die Krankenhausversorgung ein zentraler Baustein für den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, so DKV-Verwaltungsratschef Uwe Klemens.

Kritik an geplanter Krankenhausreform

Den von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgelegten Entwurf für eine Krankenhausreform kritisierte der Verband. "Die Bundesländer haben sich mit ihren Geldforderungen vielfach durchgesetzt, so dass es vor allem erneut teurer wird, während von den notwendigen Strukturreformen kaum mehr als eine vage Hoffnung geblieben ist", hieß es.

Nach Angaben der GKV gaben die gesetzlichen Krankenkassen 2006 insgesamt 49,9 Milliarden Euro für die Krankenhäuser aus. 2023 waren es bereits 93,9 Milliarden, im laufenden Jahr könnten es mehr als 100 Milliarden Euro sein.

Krankenkassen mit deutlichem Minus im ersten Quartal

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Krankenkassen im ersten Quartal 2024 ein Minus von 776 Millionen Euro verbuchten. Bis Ende März standen bei den 95 Kassen Einnahmen von 79,4 Milliarden Euro Ausgaben von 80,2 Milliarden Euro gegenüber. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einem "erheblichen Defizit".

Mit Informationen von AFP und dpa