500 Menschen feiern die Almwirtschaft – und fürchten den Wolf

In Oberammergau hat am Vormittag die traditionelle bayerische Hauptalmbegehung begonnen – die Almbauern beschäftigt weiter der Umgang mit Wölfen. Zu den gut 500 Teilnehmenden gehören neben Almbauern aus ganz Bayern zahlreiche Politiker und Politikerinnen wie Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist dabei, Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (beide CSU) stößt am Mittag dazu.

Im Vorfeld hatte Lemke zugesagt, sich auf EU-Ebene für pragmatische Lösungen im Umgang mit dem Wolf einzusetzen. "Die Rückkehr des Wolfs stellt uns alle und insbesondere die Weidetierhaltung vor große Herausforderungen, auch hier in den Almlandschaften", sagte die Bundesumweltministerin vor der Hauptalmbegehung, bei der die Bauern ihre Sorgen unter anderem wegen der Wolfsrückkehr an die Politik herantragen. Sie nehme die Probleme der Betroffenen sehr ernst, betonte Lemke. Ein Schnellabschuss von gefährlichen Wölfen müsse möglich sein.

"Wolf oder Weidehaltung"

Ein Erhalt der Almwirtschaft mit ihrem Nutzen für Kulturlandschaft, Artenschutz und Tourismus sei nur mit einer Eindämmung des Wolfs möglich, hieß es von Teilnehmenden der Hauptalmbegehung. Der europäische Schutzstatus des Wolf müsse gesenkt werden. "Wolf oder Weidehaltung" sei die Frage, sagte Oberammergaus Bürgermeister Andreas Rödl.

Richard Mergner, der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, kündigte an, den Bauern die Hand zu reichen. Vorrang hätten Herdenschutz und Behirtung. "Wölfe, die das überwinden", sollten aber auch geschossen werden können, so Mergner.

Lemke an EU-Kommission: "Wir brauchen Klarheit"

Bundesumweltministerin Lemke kündigte an, bei der EU-Kommission auf noch einfachere Genehmigungen für Schnellabschlüsse von Wölfen zu drängen. "Wir brauchen Klarheit, wie wir in den besonders betroffenen Gebieten mit hoher Wolfsdichte noch mehr Spielraum für passgenaue Lösungen bekommen." Sie verwies auch auf die nach ihren Vorschlägen von der Umweltministerkonferenz (UMK) beschlossene Regelung zu Schnellabschüssen von Wölfen, die trotz vorhandener Herdenschutzmaßnahmen wie Zäunen Nutztiere gerissen haben.

Der Landrat von Garmisch-Partenkirchen, Anton Speer, forderte derweil den Erhalt der Kombihaltung von Rindern. Ein Verbot der Anbindehaltung dürfe nicht die kleinen Bauern treffen, die ihr Vieh im Sommer auf die Weide schickten und im Winter im Stall hielten. Bei meterhohem Schnee sei ein Auslauf nicht möglich, so Speer. Die betreffende Novelle des Tierschutzgesetzes wird nach der Sommerpause im Bundestag behandelt.

Mit Informationen von dpa