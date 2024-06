Zahlreiche Hitze-Tote bei Hadsch in Saudi-Arabien

Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch sind wegen der extremen Hitze mindestens 19 Menschen aus Jordanien und dem Iran ums Leben gekommen. Das jordanische Außenministerium in Amman erklärte am Sonntag, 14 Pilger seien bei der Ausübung der Hadsch-Rituale in Saudi-Arabien an einem Hitzschlag gestorben und 17 weitere würden vermisst. Der Chef des Iranischen Roten Halbmonds, Pirhossein Koolivand, teilte mit, fünf iranische Pilger seien während des diesjährigen Hadsch in Mekka und Medina gestorben.

Warnung an Pilger: Bis zu 47 Grad am Montag

Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden.

Die Temperaturen in der Region waren in den vergangenen Tagen auf deutlich über 40 Grad Celsius gestiegen. Wetterexperten sagen für Montag sogar Temperaturen bis zu 47 Grad voraus. Das saudische Gesundheitsministerium riet allen Pilgern, sich vor der Hitze zu schützen, genug zu trinken und die heißeste Zeit des Tages nicht im Freien zu verbringen.

1,8 Millionen Wallfahrer in Mekka

Die islamische Pilgerreise Hadsch ist eine der größten Massenveranstaltungen der Welt. Mehr als 1,83 Millionen muslimische Pilgerinnen und Pilger nehmen an der diesjährigen Wallfahrt nach Mekka teil. Diese Zahl gab die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Sonntag unter Berufung auf amtliche Angaben in Riad bekannt. Am Montag begehen Muslime in Mekka und weltweit das Opferfest, den höchsten islamischen Feiertag.

Viele der Rituale werden unter freiem Himmel und zu Fuß vollzogen, was vor allem für ältere Menschen eine Herausforderung ist. Im vergangenen Jahr waren laut Behörden 10.000 Menschen behandelt worden, zehn Prozent davon hatten einen Hitzeschlag erlitten. Die Wasserbehörde bezifferte den Trinkwasserverbrauch in Mekka und den Pilgerstätten allein am Samstag mit knapp einer Million Kubikmetern.