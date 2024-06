Shows, Konzert, Fanmeile: München schmeißt sich für EM in Schale

In München fällt der Startschuss für die Fußball-EM 2024. Beim Eröffnungskonzert am 12. Juni auf der Theresienwiese können sich die Fans erst zu Ed Sheerans und Nelly Furtados Songs warmsingen, ehe ihre Stimmbänder beim Torjubel gefordert sind. Denn zwei Tage später rollt der Ball das erste Mal bei der Auftaktpartie Deutschland - Schottland in der Munich Football Arena.

Nach dem Eröffnungsspiel geht es im Münchner Stadion dann Schlag auf Schlag – am 17. Juli treten Rumänien und die Ukraine gegeneinander an, drei Tage später trifft Slowenien auf Serbien und am 25. Juni müssen die Mannschaften aus Dänemark und Serbien ihr Können unter Beweis stellen.

Fan Zone im Olympiapark

Weiter geht es am 2. Juli bei einem der Achtelfinals, bei dem der Sieger der Gruppe E und einer der vier Drittplatzierten der Gruppen A, B, C oder D um den Einzug in die Runde der besten vier kämpfen.

Fans, die keine Tickets für das Stadion bekommen haben, können das Eröffnungsspiel sowie alle weiteren Matches in der Fan-Zone im Olympiapark, in der Stadt, in Biergärten und Gasthäusern miterleben. München hat sich für die zahlreichen Fußball-Fans in Schale geschmissen: Das Rathaus und andere Sehenswürdig etwa sollen mit einer Lasershow beleuchtet werden.

Großes Angebot: Public-Viewing, Foodtrucks, Sportkurse

In der ganzen Stadt werden während der EM außerdem 1.600 Volunteers im Einsatz sein, die unter anderem dafür zuständig sein werden, den vielen Besuchern bei Fragen zur Seite zu stehen. Dabei werden die freiwilligen Helfer in ihrer grasgrünen Uniform nicht zu übersehen sein.

Neben der Fußballarena gibt es auch einen weiteren EM-Hotspot in München: die Fan Zone. Besucher können alle Partien auf großen Bildschirmen miterleben, gemeinsam Tore feiern und mit ihren Mannschaften mitfiebern. Neben Public Viewings sind auf der Fan-Meile auch Foodtrucks, Musik-Acts, Sportkurse, Fußball-Kleinspielfelder, Workshops, Poetry Slams oder Live-Interviews geplant. Die Fan Zone hat an allen 31 EM-Tagen von 13 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. An Tagen, an denen Spiele erst um 21 Uhr starten, schließt die Fan Zone etwa eine Stunde nach Abpfiff. Der Eintritt ist frei.

Neben der offiziellen Fanmeile bieten auch Gasthäuser, Bars und Biergärten Public Viewings.