Ein Todesfall: Kolibakterien-Ausbruch bei McDonald's in den USA

Ein schwerwiegender Ausbruch von Kolibakterien bei McDonald's sorgt für Aufruhr in den USA. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag mitteilte, wurden 49 Krankheitsfälle in zehn Bundesstaaten registriert, darunter ein Todesfall. Ein älterer Mensch sei in Colorado gestorben, erklärte CDC weiter.

Zehn Betroffene seien im Krankenhaus behandelt worden. Darunter sei auch ein Kind, das mit einem hämolytisch-urämischen Syndrom eingeliefert worden sei – einer schweren Erkrankung, die die Blutgefäße in den Nieren schädigt. Zu den Symptomen einer E.coli-Infektion gehören starke Bauchkrämpfe, Durchfall und Erbrechen.

Der Krankheitsausbruch hat auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die weltweit größte Fast-Food-Kette: Der Aktienkurs von McDonald's fiel im nachbörslichen US-Handel am Dienstag zeitweise um mehr als sechs Prozent.

Verkauf des "Quarter Pounder"-Burgers eingestellt

Alle Betroffenen gaben an, vor Ausbruch der Erkrankung bei McDonald's gegessen zu haben, die meisten nannten explizit den "Quarter Pounder"-Burger. Die CDC untersucht derzeit, ob frische Zwiebeln oder Rinderhackfleisch die Ursache für die Infektionen sein könnten. McDonald's hat nach eigenen Angaben vorsorglich die betroffenen Zutaten aus den Filialen in den betroffenen Gebieten entfernt und den Verkauf des Burgers vorübergehend eingestellt.

Die meisten Bundesstaaten seien von dem Ausbruch nicht betroffen, sagte Joe Erlinger, Präsident von McDonald's USA, in einer Videobotschaft. In den betroffenen Staaten seien andere Produkte weiter erhältlich, auch solche mit Rindfleisch. CDC riet Menschen, die einen "Quarter Pounder" in den USA gegessen und Symptome einer E.coli-Vergiftung entwickelt hätten, zum Arzt zu gehen.

Trump als Aushilfe in Filiale: Keine Wahlempfehlung von McDonald's

Der Vorfall überschattet auch den jüngsten PR-Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der am vergangenen Wochenende medienwirksam in einer McDonald's-Filiale Burger zubereitete und Kunden bediente – Politikbeobachter sehen darin einen Seitenhieb an die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Trump hatte im Wahlkampf Harris vorgeworfen, sie habe eine Geschichte über einen Job bei McDonald's während ihrer Studienzeit nur erfunden.

Nun stellte der Fast-Food-Konzern klar, dass er keine Wahlempfehlung für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgebe. Einer der zentralen Werte des Unternehmens sei: "Unsere Tür steht jedem offen", hieß es in der Nachricht von McDonald's. Das Unternehmen habe aber nie Stellung im Wahlkampf bezogen und werde das auch diesmal nicht machen.

Mit Informationen von AFP, Reuters und dpa