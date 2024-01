Prügel wegen Käse auf dem Burger

Ein Mann aus Rottenburg ist in Landshut ausgerastet, weil Käse auf seinem Burger war, den er nicht bestellt hatte. Der 38-Jährige schlug daraufhin dem Angestellten eines Schnellrestaurants mit der Faust ins Gesicht. Wie die Polizei Landshut berichtet, wurde der aggressive Mann angezeigt.

Der Rottenburger hatte laut Polizei am Sonntag in einem Fast-Food-Restaurant Essen für die ganze Familie geordert. Darunter waren mehrere Burger. Er bestellte diese explizit ohne Käse, gab er später bei der Polizei an. Ohne die Bestellung vor Ort zu prüfen, fuhr er nach Hause.

Mit der Faust zugeschlagen

Daheim angekommen musste er feststellen, dass - entgegen seiner Bestellung - jeder Burger mit Käse belegt war. Da platzte ihm offenbar der Kragen. Er fuhr noch einmal zu dem Fast-Food-Restaurant, um sich zu beschweren.

Aber nicht nur das. Er wurde wohl so wütend, dass er einem Angestellten mit der Faust ins Gesicht schlug, so die Polizei. Das bestellte Essen warf er hinter die Theke.

Nun hat der 38-Jährige Ärger mit der Justiz: Es wird wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt.