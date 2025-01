Dutzende Tote nach Brand in türkischem Ski-Hotel

Bei einem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet sind nach offiziellen Angaben 66 Menschen getötet worden. 51 weitere seien verletzt worden, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya. "Wir sind sehr bestürzt", sagte der Minister. 238 Gäste hätten in dem Hotel in der Provinz Bolu übernachtet. Der Brand war in der Nacht zum Dienstag offenbar im Hotelrestaurant ausgebrochen und hatte sich in dem holzverkleideten Gebäude rasend schnell ausgebreitet.

Brand in Ski-Hotel mittlerweile unter Kontrolle

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Einsatzkräfte vor Ort seien weiter mit "Abkühlarbeiten" beschäftigt, so Yerlikaya. Das Hotel ist an einen Hang gebaut, darum habe man nicht von allen Seiten löschen können. Bilder zeigten ein schwarz verkohltes Gebäude.

Der Hotelbesitzer und drei weitere Personen seien im Zusammenhang mit dem Brand festgenommen worden, schrieb Justizminister Yilmaz Tunc auf der Plattform X. Sechs Generalstaatsanwälte seien mit den Ermittlungen beauftragt worden. Die Untersuchungen zur Brandursache gingen weiter.

Ein überlebender Hotelgast schilderte Lokalmedien, es habe keinen Feueralarm gegeben, grundlegende Sicherheitsvorkehrungen wie Feuertreppen oder Rauchmelder hätten gefehlt. Tourismusminister Nuri Ersoy sagte dagegen, das Hotel verfüge über zwei Notausgänge.

Menschen sprangen aus Fenstern, als das Feuer sie erreichte

Er habe mitten in der Nacht Hilfeschreie von eingeschlossenen Gästen gehört, berichtete Baris Salgür, der in einem nahegelegenen Hotel arbeitet, dem türkischen Sender NTV. "Sie baten um eine Decke und sagten, sie würden springen. Wir haben getan was wir konnten und ein Seil und Kissen gebracht, wir haben ein Sofa gebracht", schilderte Salgür. "Ein paar Leute haben sich in die Tiefe gestürzt, als die Flammen sie erreichten."

Auf Videos vom Morgen war zu sehen, wie Menschen versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken aus den Fenstern zu retten. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung "Hürriyet", wegen starken Rauchs habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können. Nach Angaben des Gouverneurs starben zwei Menschen, nachdem sie aus dem Fenster gesprungen waren.

Beliebtes Ziel bei Winterurlaubern in der Türkei

In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet Kartalkaya im Nordwesten des Landes ist ein beliebtes Ziel bei Winterurlaubern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, Ermittlungen zur Brandursache seien eingeleitet. Es werde alles getan, um das Unglück aufzuklären und "die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen".

Mit Informationen von dpa und AFP