Zurück an der Macht: Trump als 47. US-Präsident vereidigt

Donald Trump ist zurück an der Macht. Der Republikaner wurde in einer feierlichen Zeremonie in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der 78-Jährige legte in der Kuppelhalle des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab.

"Das Goldene Zeitalter von Amerika beginnt jetzt", sagte Trump in seiner Antrittsrede. Das Land werde aufblühen und wieder überall auf der Welt respektiert. "Jede Nation wird uns beneiden, und wir werden nicht zulassen, dass wir ausgenutzt werden."

Amtseinführung im Kapitol in Washington

Wegen eisiger Kälte in der US-Hauptstadt war die Amtseinführung kurzfristig ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt worden. Üblicherweise werden US-Präsidenten draußen an der Westseite des Kapitols vereidigt - vor imposanter Kulisse und bejubelt von großen Menschenmassen auf der angrenzenden Promenade, der National Mall.

Vor Trump legte der Republikaner J.D. Vance seinen Amtseid als Vizepräsident ab. Trump hatte am Morgen gemeinsam mit seiner Frau Melania zunächst an einem Gottesdienst teilgenommen und war anschließend von seinem demokratischen Amtsvorgänger Joe Biden und dessen Ehefrau Jill im Weißen Haus zum Tee empfangen worden. Das ist Tradition. Trump selbst war von derlei protokollarischen Bräuchen abgerückt und hatte 2021 - damals als scheidender Präsident - nicht an Bidens Amtseinführung teilgenommen.

Donald Trump - "Diktator" am ersten Tag?

Trumps erste Amtszeit von 2017 bis 2021 war insgesamt geprägt von Chaos und Skandalen gewesen. Er brach mit zahllosen politischen Konventionen, stellte jahrzehntealte Bündnisse infrage und sorgte für diverse internationale Verwerfungen. Auch Trumps zweite Amtszeit verspricht innen- wie außenpolitisch eine Politik der Extreme. Er plant die "größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte", um im großen Stil Migranten aus dem Land zu jagen. Er hat angekündigt, Straftäter der Kapitol-Attacke zu begnadigen, im Staatsapparat aufzuräumen und sich an politischen Gegnern zu rächen.

Unmittelbar nach Trumps Amtseid werden erste Maßnahmen des neuen Präsidenten bekannt. Einem Dokument des Präsidialamts zufolge sollen die US-Behörden "Notfallmaßnahmen ergreifen, um die Lebenshaltungskosten zu senken". In einem weiteren Dokument heißt es, Trump werde die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen.

Der Republikaner kokettierte im Wahlkampf damit, "Diktator" wolle er nur am ersten Tag einer zweiten Amtszeit sein, und tatsächlich könnten die USA unter ihm autokratische Züge bekommen. Er hat Gegnern, Journalisten und Medienhäusern vielfach mit Vergeltung gedroht und sprach sich sogar dafür aus, das Militär gegen "Feinde im Innern" einzusetzen.

Biden spricht in letzter Minute Begnadigungen aus

Biden sprach aus diesem Grund in letzter Minute vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus präventive Begnadigungen aus - unter anderem für mehrere hochrangige Demokraten, die den Sturm auf das US-Kapitol und Trumps Rolle dabei im Parlament aufgearbeitet hatten. Biden hat sie durch seinen Schritt vorab vor möglicher Strafverfolgung durch die Trump-Regierung geschützt.

International hat Trump unter anderem damit gedroht, Strafzölle gegen Waren aus verschiedenen anderen Staaten zu verhängen, die gewaltigen US-Militärhilfen für die Ukraine dramatisch zurückzufahren oder ganz einzustellen und anderen Nato-Staaten im Falle eines Angriffs den militärischen Beistand zu verweigern, falls sie ihre Verteidigungsausgaben nicht deutlich erhöhen.