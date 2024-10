Bahn-App gestört - Konzern schließt Cyberangriff aus

Wegen technischer Probleme kommt es derzeit zu Einschränkungen bei der Buchungs- und Auskunftsapp der Deutschen Bahn. Der sogenannte "DB Navigator" stehe seit dem Vormittag nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer vollständig zur Verfügung, teilte der bundeseigene Konzern mit. Zuvor hatte die Nachrichtenplattform "Netzwelt" berichtet.

Internetseite der Deutschen Bahn funktioniert weiterhin

"Die Ursache der Störung wird untersucht", hieß es. Ein Cyber-Angriff könne ausgeschlossen werden. Die IT-Fachleute arbeiteten derzeit an der Lösung des Problems. Wie lange die Störungen noch andauern, blieb unklar. Eine Bahnsprecherin verwies auf Anfrage von BR24 auf die Homepage der Bahn. Buchungen und Reiseauskünfte seien dort weiterhin uneingeschränkt möglich. Zu der Frage, ob es als "Schwarzfahren" sanktioniert wird, wenn Bahnfahrende ihr Ticket in der App nicht aufrufen können, wollte die Bahn am Montag keine Auskunft geben.

