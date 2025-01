Wie das Fußtheater aus Betzenstein Waisenkindern in Uganda hilft

Anne Klinge studierte Theaterwissenschaft in Erlangen, wo sie das Fußtheater entwickelte. Dabei werden ihre Beine zu Figuren und ihre Füße zu Gesichtern. Ihre Popularität nutzt Anne Klinge, um Waisenkindern in Uganda zu helfen. 2018 gründete sie den Verein "Child Care Initiative", der sich um Waisen in der Nähe von Kampala kümmert. Bisher hat der Verein etwa 400.000 Euro gesammelt.

Fußtheater von Betzenstein nach Sydney und Kampala

Die Füße von Anne Klinge sind Persönlichkeiten, die gemeinsam mit den Händen manches erleben: Mit Pappnase, Perücke und am Bein kostümiert, wirken sie wie echte Puppen. Sie angeln Meerjungfrauen, erleben erotische Abenteuer und begehen auch mal Morde. Mal agieren sie für ein erwachsenes Publikum, mal für junge Zuschauer, etwa im Kindergarten. Zwei Stunden liegt Anne Klinge oft auf dem Rücken, um ihre Füße wilde Geschichten erleben zu lassen.

Dank ihrer Füße war die Künstlerin bereits im Fernsehen zu sehen. Darüber hinaus war sie auf der Expo in Shanghai oder spielte im Opernhaus von Sydney, in Japan, China, Peru, Indien und vielen anderen fernen Ländern. Am meisten bewegt hat sie aber ein Auftritt für eine kleine Gruppe von Kindern vor einem Waisenhaus am Rande der ugandischen Hauptstadt Kampala.

Hilferuf aus Afrika nach Auftritt bei Talentshow

Die Initialzündung, Waisenkindern in Uganda zu helfen, war die große Popularität ihres Fußtheaters im Jahr 2016. Mit ihrem Auftritt in der britischen Talent-Fernsehshow "Britain's Got Talent" begeisterte Anne Klinge nicht nur die Jury, sondern auch viele Millionen Zuschauer. Über Nacht wurde die Künstlerin mit ihrem Fußtheater weltberühmt. Danach kamen Anfragen für Auftritte auf der ganzen Welt. Eine Freundschaftsanfrage auf Facebook brachte sie dann auch zu ihrem Engagement für die Waisenkinder. Eine ugandische Frau schrieb sie an und bat um Unterstützung für das Waisenhaus, nahe Kampala.

Der von Anne Klinge gegründete Verein "Child Care Initiative" setzte sich seit 2016 für ein Wohnhaus für rund 50 Waisenkinder ein. 150 weitere Kinder bekommen dort auch Essen und werden unterrichtet. In diesem Jahr können die ersten Kinder dort ihren Schulabschluss machen. Fast täglich ist Anne Klinge mit der Leiterin des Waisenhauses, Lydia Mirembe, in Kontakt. Sie hat keinen Zweifel daran, dass die Hilfe ankommt – und zwar direkt.

"Ein Leben zu Fuß": Clown Hugo verliebt sich

Wer das Fußtheater von Anne Klinge erleben möchte, kann das am 31. Januar im Dehnberger Hoftheater in Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg tun. Hier lässt Anne Klinge ihren Fuß "Hugo" durch seinen Alltag stolpern und sich verlieben. Ihr Stück "Hugo – ein Leben zu Fuß" nimmt die Zuschauer mit auf eine melancholische Reise eines tollpatschigen, liebenswerten Clowns.