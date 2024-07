So wird das Public-Viewing-Wetter in Bayern

Freitagabend zum Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Spanien herrscht in Bayern trockenes Wetter mit einem Mix aus Sonne und einigen gebietsweise dichteren Wolkenfeldern. In Teilen Frankens und der Oberpfalz weht mitunter ein lebhafter Wind.

Um 18 Uhr liegen die Temperaturen in Bayern zwischen 18 Grad im Landkreis Hof und bis zu 24 Grad stellenweise im Süden des Freistaats. Um 20 Uhr zeigt das Thermometer noch 16 bis 20 Grad. Also ideales Public-Viewing-Wetter für alle in Bayern. Wer draußen feiert, sollte vielleicht einen Pulli oder eine dünne Jacke mitnehmen. Regenschirm und Regenjacke können zu Hause bleiben. Und auch am Spielort in Stuttgart ist es zum Anpfiff sonnig oder nur locker bewölkt bei rund 23 Grad, dazu weht anfangs noch ein lebhafter Wind.

Am Samstag strömt warme Luft nach Bayern

Nach einer meist klaren oder nur leicht bewölkten Nacht strömt am Samstag zwischen dem von der Bretagne über den Ärmelkanal in Richtung Nordsee ziehenden Tiefs "Delia" und der umfangreichen Hochdruckzone "Claudio" über Südosteuropa aus dem westlichen Mittelmeerraum warme und teilweise feuchte Luft nach Bayern. An den Alpen wird es föhnig. Somit starten wir verbreitet sonnig oder nur leicht bewölkt in den Samstag und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23 Grad örtlich in Unterfranken und bis zu 30 oder vielleicht sogar 31 Grad am östlichen Alpenrand mit Föhnunterstützung.

Im Laufe des Nachmittags und am Abend greift die Kaltfront von Tief "Delia" von Westen her auf Bayern über und somit nimmt die Neigung zu schauerartigen Regenfällen und vereinzelt kräftigen Gewittern zu. Lokal können diese Gewitter heftigen Starkregen, größeren Hagel und schweren Sturmböen bringen. Wie immer bei solchen Wetterlagen wird es natürlich nicht jeden treffen.

Im Süden größere Regenmengen möglich

In der Nacht zum Sonntag und am Sonntag sorgt die Kaltfront vor allem in Teilen Südbayerns für teils kräftige, länger anhaltende und gewittrige Regenfälle. So sind von der Nacht zu Sonntag bis zur Nacht auf Montag zwischen den Alpen und Niederbayern 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter, örtlich bis zu 80 Liter pro Quadratmeter möglich. Wetterbegünstigt ist am Sonntag Nordbayern, hier regnet es kaum und vor allem in Unter- und Oberfranken scheint auch zeitweise die Sonne.

Temperatursturz zum Sonntag

Dabei strömt am Sonntag kalte Luft aus polaren Breiten nach Bayern und es kommt zu einem markanten Temperatursturz. So liegen die Höchstwerte am Sonntag nur noch zwischen 17 Grad örtlich im Dauerregen in Südbayern und 22 Grad im Landkreis Aschaffenburg. Damit ist es vielerorts um sechs bis acht Grad, im Süden Bayerns teilweise um mehr als zehn Grad kälter als noch am Samstag.

Stand 05.07.2024, 14.25 Uhr