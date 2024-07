Texte, Armbänder, Outfits: So bereiten sich die Swifties vor

1. Schritt: Setlist kennen und textsicher sein

Vor dem Konzert ist die Setlist des Konzerts bereits bekannt. Fans versuchen bis dahin textsicher zu werden und lernen die Lieder auswendig. Insgesamt 45 Titel aus elf Studioalben spielt Taylor Swift während ihres Konzerts in über drei Stunden für die Besucher. Mindestens zwei Lieder bleiben jedoch immer eine Überraschung, die von Show zu Show wechseln und nicht auf der Setlist zu finden sind.

Für Lukas ist das Auswendiglernen eine leichte Sache, denn: "Eigentlich werde ich ja dafür bezahlt die Texte auswendig zu kennen. Von daher hat sich das so ergeben, dass ich die [Lieder] jetzt alle kenne tatsächlich. (…) Man will keine Sekunde verpassen, wo man mitsingen könnte."

2. Schritt: Das passende Outfit haben

Neben den Liedtexten ist der zweite Schritt in der Vorbereitung, das richtige Outfit zu finden. Fans kleiden sich oft nach einer bestimmten "Era": Diese stehen für die verschiedenen Phasen und Alben in Taylor Swifts Leben. Auf den Konzerten tragen Swifties dann zum Beispiel Glitzer, bunte Farben oder Pailletten. Dabei passen sich die Fans auch Taylor Swift an, denn auch sie wechselt während der Show regelmäßig ihr Outfit. Je nachdem welche "Era" gerade auf der Bühne gespielt wird.

Lukas hat sich für Cowboyhut und -stiefel mit Jeansshorts und einem weißen Top entschieden – Country und typisch Amerikanisch. Es gibt auch Fans, die in Ballkleidern erscheinen oder sich ihre Outfits komplett selbst nähen.

3. Schritt: Freundschaftsarmbänder knüpfen

Sitzen Lieder und Outfit, fehlt der dritte und letzte Schritt: Freundschaftsarmbänder knüpfen. Auf Konzerten von Swift ist es zur Tradition unter Fans geworden, vorher Armbänder zu knüpfen und diese dann untereinander zu tauschen. Auf den Armbändern sind häufig Liedtitel oder Zitate von Taylor Swift. Der Hintergund der Armbänder: In einem Song heißt es "make your friendship braceletes", und das setzen die Fans in die Tat um.

In Regensburg haben sich Fans vor den Konzerten nochmal zum gemeinsamen Armbänder knüpfen getroffen. Laut Lukas Seitz ist das etwas, was die Fangemeinde noch mehr miteinander verbindet. "Am Ende des Tages machen viele das auch einfach für sich, weil es macht ja auch Spaß und eine Gemeinschaft zu haben, die das teilt, das macht es noch besser", so Lukas.