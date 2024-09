Das Olympische Dorf in München: viel Grün, keine Autos.

Das Olympische Dorf in München: viel Grün, keine Autos.

17.09.2024, 11:52 Uhr Videobeitrag

> Welterbe-Kandidat Olympiadorf: Bewerbung spaltet Bewohner

Welterbe-Kandidat Olympiadorf: Bewerbung spaltet Bewohner

Das Olympische Dorf in München soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. In der Siedlung, die für die Olympischen Spiele 1972 gebaut wurde, leben gut 7.000 Menschen – und die sind zwiegespalten, was den Welterbe-Status betrifft.

Von Hermann Scholz