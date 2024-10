Wechselhaftes Wetter zum Wochenbeginn in Bayern

Zunehmend freundlicher soll das Wetter in den nächsten Tagen im Freistaat werden. In der Nacht zum Montag sei, so der Deutsche Wetterdienst (DWD), vielerorts mit bodennahem Frost zu rechnen. Außerdem bilde sich gebietsweise Nebel.

Tagsüber soll es zunächst Sonnenschein geben, vor allem im Südosten. Ab Mittag wird im Südwesten gebietsweise Regen erwartet. In Teilen Oberfrankens dürften die Temperaturen maximal zehn Grad erreichen, am Alpenrand bis zu 18 Grad. Ab dem Abend sagt der DWD in den Alpen ab rund 1.500 Metern Höhe teilweise Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde voraus.

Goldener Herbst: Zur Wochenmitte reichlich Sonne

In der Nacht zum Dienstag seien im Südosten Regen und gebietsweise Nebel zu erwarten. Tagsüber soll an den Alpen viel Sonne scheinen, teilweise auch in Ostbayern und Nordfranken. Im Tagesverlauf rechnet der DWD mit Wolken aus dem Südwesten. Möglich seien Höchstwerte von 13 bis 20 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es teilweise wolkig und vor allem im Alpenvorland neblig werden. Am Tage rechnen die Wetterexperten mit reichlich Sonne bei maximal 14 bis 21 Grad.

Mit Informationen von dpa