Was Ex-Minister zu Guttenberg heute über die Wehrpflicht denkt

Ex-Minister zu Guttenberg: Wehrpflicht war damals "vollkommen verkrüppelt"

Damals seien es andere Zeiten gewesen, die Zustimmung für die Aussetzung habe über Parteigrenzen hinweg bestanden. "Plus, wir hatten in diesem Land zum Zeitpunkt meiner Entscheidung die Wehrpflicht vollkommen verkrüppelt." Während eines Grundwehrdiensts von nur noch sechs Monaten habe man nicht mehr kämpfen lernen können. Außerdem habe es keine Wehrgerechtigkeit mehr gegeben, weil nur noch 16 Prozent der Männer eingezogen wurden. "Dieses Modell wäre vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden", so der frühere Bundesverteidigungsminister am Sonntags-Stammtisch. Dort war er zum ersten Mal zu Gast.

Zu Guttenberg fordert Öffnung der Schuldenbremse

Um die Bundeswehr zu modernisieren, müsse die aktuelle Bundesregierung weiterhin Geld in die Hand nehmen. Konkret sagte zu Guttenberg: "Da reichen die Hundert Milliarden nicht. Da brauchen wir noch mal so viel." In diesem Zusammenhang kam er auch auf die Debatte um die Schuldenbremse zu sprechen. Die Union dürfe sich dabei nicht zum verlängerten Arm der FDP machen. Es müsse eine Öffnung der Schuldenbremse gehen, forderte zu Guttenberg: "Es wird gar nicht anders gehen. Ansonsten sind wir dauerhaft dort, wo uns die OECD mit unserer Wettbewerbsfähigkeit sieht. Nämlich ganz, ganz unten."

Kolumnist Hacke zur Ampel: "In einer schwierigen Situation angetreten"

Ebenfalls am Stammtisch zu Gast war der Schriftsteller und Kolumnist Axel Hacke. Ein weiteres Diskussionsthema war die fehlende Einigkeit der Ampel-Regierung. Dazu sagte Hacke: "Sie sind in einer schwierigen Situation angetreten, wo sie sich plötzlich Themen widmen mussten, wovon vorher keiner Ahnung hatte." Als Beispiel nannte er die Entscheidung früherer Bundesregierungen für die Nord-Stream-Pipeline nach Russland. Es sei zu einfach, immer nur auf diese Regierung einzuschlagen, die ja sehr vieles auch in Angriff genommen habe, was liegen geblieben sei, so Hacke.

