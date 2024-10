Nach Debakel beim Club: Regensburg trennt sich von Coach Enochs

Der SSV Jahn Regensburg trennt sich von Cheftrainer Joe Enochs. Das hat der Verein zwei Tage nach der bitteren 3:8-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg bekanntgegeben. "Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen", sagte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn. Ihm falle die Trennung sehr schwer. Beierlorzer bedankte sich bei Enochs für "die großartigen Momente, die wir mit ihm gemeinsam erleben durften“. Auch dem Enochs bedauert das Ende der Zusammenarbeit. "Ich bin davon überzeugt, dass in der Mannschaft das entsprechende Potential steckt, um zurück in die Erfolgsspur zu kehren und den Klassenerhalt zu schaffen.“

Interimsweise übernimmt Enochs Co-Trainer Andreas Patz den Trainerstuhl. Unterstützt wird er von Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Christoph Rezler. Das Gespann soll die Mannschaft auf das Pokalspiel am Dienstag gegen Fürth vorbereiten.

Erfolgskurve zeigt nach unten

Enochs hatte den Jahn im Mai 2023 übernommen und war in der vergangenen Saison mit ihm in die 2. Fußballbundesliga aufgestiegen. Dort stehen die Regensburger nach einem schwachen Saisonstart mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Regensburg hatte vor der Partie in Nürnberg sieben Spiele lang kein Tor erzielt - das gelang gegen den FCN, doch in der Verteidigung klappte dafür umso weniger. Die Oberpfälzer haben mit einer Tordifferenz von -26 mit Abstand den schlechtesten Wert der Liga. Zwar hatte man sich als Aufsteiger durchaus auf einen schwierigen Saisonstart eingestellt. Mit einer solchen Erfolglosigkeit hatte dann aber auch der besonnene Sportdirektor Achim Beierlorzer, der seinem Coach vor einigen Wochen noch öffentlich den Rücken gestärkt hatte, nicht gerechnet.

Nach der Partie gegen den FCN hatte Enochs noch gesagt: "Wie wir auseinandergefallen sind, ist sehr enttäuschend". Beierlorzer zeigte sich noch besorgter: Die Lage in Regensburg sei ernst, "weil wir heute total auseinander gefallen sind als Mannschaft. Es war am Schluss kein Team mehr auf dem Platz. Das ist bedenklich".