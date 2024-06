Unikliniken: Tarifverhandlungen nach Hygiene-Problemen

Sie bringen Kranke von einer Station zur anderen, halten die Gartenanlagen in Schuss, bereiten saubere Bettwäsche für die Patienten vor, reinigen OP-Säle und leeren die Mülleimer. Die Aufgaben der Service-Kräfte sind für Kliniken und Patienten wichtig. Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi spiegelt sich das aber nicht in der Bezahlung wider. Die Service-Kräfte sind in Regensburg, Würzburg und Erlangen nicht direkt bei den Unikliniken angestellt, sondern bei ausgegliederten Tochterfirmen. Laut Verdi verdienen sie oft nur knapp über dem Mindestlohn für Gebäudereiniger. Die Gewerkschaft fordert deshalb, dass sich die Bezahlung und die sonstigen Tarifbedingungen künftig am Tarifvertrag der Länder orientieren sollen. Heute starten in Regensburg erste Tarifverhandlungen. Hier hatte der wochenlange Streik bereits Folgen.

Gesundheitsamt stellt Mängel fest

Trotz einer Notbesetzung hat der Streik am Regensburger Uniklinikum in den letzten Wochen schon zu Hygiene-Problemen geführt. Anfang Juni musste nach Beschwerden sogar das örtliche Gesundheitsamt aktiv werden. Die Kontrolleure stellten Reinigungsmängel und Probleme bei der Versorgung und Entsorgung mit Material fest, teilt das Landratsamt Regensburg mit. Mittlerweile seien die Mängel behoben worden. Das Gesundheitsamt beobachte die weitere Entwicklung aufmerksam. Weitere Kontrollen seien möglich, so ein Sprecher.

Unsaubere Sanitäranlagen, Essen auf Pappgeschirr

Auch das Uniklinikum räumt ein, dass sich der Streik der Service-Mitarbeiter auf viele Bereiche auswirke. So habe es Verzögerungen im Operations-Ablauf gegeben. Außerdem bestätigt die Klinik, dass Essen für die Patienten auf Pappgeschirr ausgegeben werden musste. Zu Beginn des Streiks habe es außerdem Probleme bei der Müllbeseitigung, der Bettenaufbereitung sowie der Reinigung der Flure, Gänge und Sanitäranlagen gegeben. Durch Anpassungen und die Beauftragung anderer Unternehmen hielten sich die Auswirkungen aktuell jedoch in Grenzen. In den Patientenzimmern und OP-Sälen habe es aber hinsichtlich der Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen keine relevanten Beanstandungen durch das Gesundheitsamt gegeben, teilt die Uniklinik mit.

Arbeitgeber wollen Angebot vorlegen

Die Klinikleitung sei an einer "fairen und nachhaltigen Lösung" des Konfliktes interessiert und hoffe bei den heute beginnenden Tarifverhandlungen auf eine "zeitnahe Einigung auf einen für alle Seiten tragfähigen Haustarifvertrag". Die Krankenhaus-Dienstleistungs-Gesellschaft KDL, bei der die Service-Mitarbeiter