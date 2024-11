Unfall auf Kirwa-Markt: Feuerwehrfahrzeug rammt Marktstand

Auf dem "Kirwa-Markt" in Neustadt a.d. Waldnaab ist es am Sonntagnachmittag (10.11.) zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist das Fahrzeug auf einer Einsatzfahrt in einen Marktstand gefahren. Durch den Aufprall wurden der Stand verschoben und mehrere Personen umgerissen.

Drei von acht Verletzten im Krankenhaus

Acht Menschen wurden verletzt, darunter offenbar ein Kind. Nach aktuellem Stand handelt es sich um leichtere bis mittelschwere Verletzungen wie Prellungen, Schnittwunden, Beulen, womöglich auch Knochenbrüche, so ein Polizeisprecher. Genaueres ist hierzu ist noch nicht bekannt. Drei der Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Genauer Unfallhergang noch unklar

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. In Neustadt a. d Waldnaab wird am diesem Wochenende Kirchweih gefeiert, die "Dotsch-Kirwa". Dazu findet traditionell am Sonntag am Stadtplatz der sogenannte Kirwa-Markt statt.