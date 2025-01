Überfälle in Ansbach: Sieben Jugendliche festgenommen

Nach den Überfällen im Dezember auf einen Drogeriemarkt und im Januar auf ein Bekleidungsgeschäft in Ansbach hat die Polizei nun sieben Tatverdächtige ermittelt und festgenommen. Auf einer Pressekonferenz erklärte die Polizei, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren handelt.

Sie sollen zunächst am 4. Dezember vergangenen Jahreseinen Überfall auf einen Drogeriemarkt verübt haben. Bei diesem Überfall hätten zwei von ihnen maskiert den Verkaufsraum betreten und eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Sie erbeuteten demnach Bargeld und flohen dann.

Überfall auf H&M – Schuss fiel, unerkannt geflohen

Einen Monat später, am 4. Januar, überfielen dann mehrere maskierte Personen ein Bekleidungsgeschäft der Modekette H&M. Sie forderten erneut die Herausgabe von Bargeld, einer der Maskierten gab einen Schuss ab, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe. In diesem Fall flüchteten sie ohne Beute. In beiden Fällen konnten die Täter zunächst unerkannt fliehen.

Laut Polizei wurde bei den Ermittlungsmaßnahmen aber schnell ein Zusammenhang zwischen den Taten vermutet, Zeugen wurden befragt, die Tatorte auch mit Polizeihunden abgesucht. Dabei erhärtete sich zunächst der Verdacht gegen einen 16-jährigen Jugendlichen.

Jugendliche sollen israelische Fahne beschädigt haben

Er wurde am Montag festgenommen und brachte die Beamten auf die Spur zu den sechs anderen Jugendlichen. Sie wurden am Donnerstag vorläufig festgenommen. Gegen drei der Jugendlichen wird zudem ermittelt, weil sie sich an der Beschädigung einer israelischen Flagge in der Silvesternacht beteiligt haben sollen.