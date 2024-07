Tödlicher Autofahrer-Streit – Polizei erhöht Fahndungsdruck

Die Polizei hat mehrere hundert Autos überprüft und unzählige Aussagen: Doch der entscheidende Hinweis war noch nicht dabei. Und so erhöhen die Ermittler jetzt den Fahndungsdruck auf einen Mann, der für den Tod eines 34-Jährigen verantwortlich sein soll.

Am 28. März 2024 waren zwei Autofahrer im Augsburger Stadtteil Pfersee gegen 17.30 Uhr aneinandergeraten. Daraufhin war der 34-Jährige auf die Motorhaube des Gesuchten gestiegen. Der wiederum soll dann losgefahren und der 34-Jährige so schwer gestürzt sein, dass er später an den Folgen starb. Der Gesuchte war geflüchtet, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Gesuchter sieht aus wie Hausmeister Argus Filch

Einer Zeugin zufolge wird der Mann wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt und zirka 1,80 groß. Der Gesuchte habe lange graue Haare und er soll Ähnlichkeit haben mit dem Hausmeister Argus Filch aus den Harry-Potter-Filmen.

Weil die letzten fünf Minuten vor dem eskalierten Streit für die Ermittlungen entscheidend sein könnten, wendet sich die Kripo erneut an die Öffentlichkeit, und zwar mit konkreten Fragen. Die Ermittler wollen wissen:

Wer hat am 25.03.2024 gegen 17.15 Uhr einen Streit mitbekommen im Bereich Augsburger Straße / Stadtberger Straße / Leitershofer Straße / Färberstraße / Brunnenbachstraße oder im näheren Umfeld?

Wer hat zu dieser Zeit eine kritische Verkehrssituation im genannten Bereich beobachtet, ein auffälliges Hupen zum Beispiel, das Aufblenden eines Scheinwerfers, eine Verfolgungsfahrt bzw. das auffällig hohe Tempo eines Fahrzeugs?

Wer hat einen Parkrempler bemerkt in der Augsburger Straße im Bereich der Stadtsparkasse bzw. Edeka?

5.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Für Hinweise, die zur Klärung dieses Falls führen, hat die Polizei 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kripo davon aus, dass das spätere Opfer am genannten Tag gegen 17.15 Uhr in der Stadtsparkasse in der Augsburger Straße 26 gewesen ist. Von dort aus soll der 34-Jährige mit seinem silberfarbenen Audi stadtauswärts gefahren sein. Auf diesem Weg sollen sich Polizeiangaben zufolge beide Männer in ihren Autos begegnet sein.

Um weitere Hinweise zu bekommen, führen die Ermittler derzeit Anwohnerbefragungen durch. Außerdem suchen sie mit Flugblättern auch in Social-Media-Kanälen nach möglichen Zeugen.