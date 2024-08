Ti amo: Italienische Touristen lieben Nürnberg

Nürnberg verzeichnet ein Tourismus-Rekordergebnis: Mehr als 1,77 Millionen Übernachtungen zählte die Stadt in den ersten sechs Monaten des Jahres. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 wurde damit um 9,3 Prozent übertroffen. Dabei kamen die meisten Übernachtungsgäste aus Deutschland. Den größten Anteil europäischer Gäste halten die Italiener mit fast 43.000 Nürnberg-Besuchern. Das waren 26 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023. Tourismus-Experten rechnen bis Jahresende mit weit über 100.000 italienischen Besucherinnen und Besuchern. Damit könnte bis Jahresende ein neuer Rekord erreicht werden.

Altstadt ist Hotspot

Ob der Schöne Brunnen auf dem Hauptmarkt, die Kaiserburg oder die idyllische fachwerkgeprägte Weißgerbergasse, viele italienische Touristen lieben die mittelalterliche Altstadt. Im August und im Dezember kommen die meisten, die häufig in Gruppen anreisen. Seit Jahrzehnten ist allerdings der Christkindlesmarkt das erklärte Lieblingsziel italienischer Besucher und Besucherinnen.

Fränkisches Dolce Vita

Italienische Touristen lieben aber nicht nur die historische Altstadt, sondern auch die fränkische Lebensart mit all ihren kulinarischen Genüssen. Nach dem Sightseeing stehen daher nicht Spaghetti und Pasta auf der gastronomischen Wunschliste, sondern typisch fränkische Spezialitäten. Anna Baumann, die jahrelang viele italienische Besuchergruppen durch die Altstadt geführt hat, weiß das nur zu gut: "Die Italiener mögen die fränkische Küche, allerdings oft keine Klöße. Die sogenannten "Gnoggo" seien doch etwas "zu klebrig“. Oft kröne eine Stadtführung am Schluss der Besuch einer fränkischen Gastwirtschaft.

Nürnberg-Liebe vergeht nicht

Dieses Jahr könnte der Besucherrekord an italienischen Touristen geknackt werden: Die Leiterin der Nürnberger Tourismuszentrale Yvonne Coulin rechnet damit, dass bis Jahresende mehr als 100.000 italienische Besucher nach Nürnberg kommen. Seit über 20 Jahren liegen sie an der Spitze! Die Tourismusexpertin schätzt an den italienischen Gästen, dass sie in die Stadt regelrecht eintauchen – in Kunst, Kultur und Kulinarik.

Schäuferla bei 30 Grad

So zum Beispiel die drei Freunde aus der Nähe von Padua. Sie sind das erste Mal in Nürnberg . Stadtführerin Enrica Valsecchi erklärt ihnen das alte Rathaus. Die drei haben Glück, dass sie als Kleingruppe überhaupt noch eine Führung bekommen konnten, denn die Stadtführungen in italienischer Sprache sind gerade im August sehr begehrt und schnell ausgebucht.

Für die drei hat sich trotz hochsommerlicher Temperaturen die vierstündige Führung gelohnt: Diego Sabbadin aus Padua lobt die historischen Gebäude, die nach dem Krieg so gut wieder aufgebaut wurden. Und Samuele Pia fasziniert, dass die Geschichte und Kultur von Italien und Deutschland einander so sehr ähneln.

Die Krönung für diese kleine Reisegruppe ist zum Abschluss der Führung der Besuch eines typischen fränkischen Gasthauses. Bestellt wird eine fränkische Spezialität: "Spalla di Maiale" – das Schäuferla.