Kurz vor den Konzerten: Die Fieberkurve bei den Swifties steigt

Seit 8.30 Uhr morgens steht Kathrin schon im Olympiapark Schlange: "Ich war nervös, dass meine Größe ausverkauft ist", erklärt sie. Viele Sachen aus dem Shop gäbe es auch online, den einen dunkelblauen Pullover, den sie unbedingt wollte, aber nicht. Im Endeffekt hat es sich gelohnt: Sie hat alles bekommen, was sie wollte und sogar einen neuen Freund gefunden: Hristo aus Bulgarien.

Swift-Merch lässt Konzerte realer werden

Wie Hristo und Kathrin ging es vielen: In der Schlange unterhalten sich die Swifties, tauschen die typischen Taylor-Swift-Freundschaftsbändchen und freunden sich an. Einige haben sich auch in Community-WhatsApp Gruppen kennengelernt und hier verabredet.