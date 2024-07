Straßenumbenennung in Eslarn: Jetzt sollen Bürger entscheiden

Der Marktrat von Eslarn hat am Dienstagabend einen Bürgerentscheid zur Umbenennung einer Straße auf den Weg gebracht. Die Räte stimmten mit einer Mehrheit von zehn zu zwei Stimmen für ein Bürgerbegehren, das die Anwohner der Straße initiiert hatten. Nun sind im November alle Eslarner gefragt, über die Umbenennung der Straße abzustimmen.

Namensgeber wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt

Der Namensgeber der Straße ist Georg Friedrich Zimmermann. Er war Priester, Diözesanmusikdirektor und hat in seinem Heimatort Eslarn einen Knabenchor gegründet und eine Musikschule aufgebaut. Zimmermann wurde 1969 vom Landgericht Weiden wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt und saß dafür 20 Monate in Haft. Dennoch wurde ihm in Kenntnis dieser Verurteilung im Jahr 1993 eine Straße in Eslarn gewidmet.

Anwohner fürchten Aufwand und Kosten

Im Mai hatte der Marktrat beschlossen, dass die Georg-Zimmermann-Straße einen neuen Namen bekommen soll. Die Anwohner der Georg-Zimmermann-Straße wollen den Namen der Straße behalten und fordern stattdessen, zusätzlich einen QR-Code am Straßenschild anzubringen mit Informationen zu dem Theologen.

Sie fürchten großen organisatorischen und finanziellen Aufwand durch die Adressänderungen, wenn die Straße umbenannt werde. Ein QR-Code sei der "kleinste gemeinsame Nenner" für alle Beteiligten, so die Anwohner. Damit wären die Taten des Theologen nicht einfach ausradiert, sondern würden als Mahnmal erhalten bleiben.

Betroffenenbeirat: Kompromissvorschlag nicht akzeptabel

Josefa Schalk vom Betroffenenbeirat des Bistums Regensburg hingegen hält einen QR-Code als Zusatz am Straßenschild für "lebensfremd". Der Betroffenenbeirat hatte die Umbenennung ins Rollen gebracht. Dem Gremium und auch dem Bistum liegen Aussagen von drei Menschen vor, die von Georg Zimmermann missbraucht worden seien, und zwar nach Verbüßung seiner Haftstrafe.

Zimmermann war in den 1960er Jahren Internatsleiter bei den Regensburger Domspatzen, unterrichtete nach seiner Haft in den 1970er Jahren im bischöflichen Studienseminar in Weiden. Dort durfte er allerdings keinen Einzelunterricht mehr halten, musste täglich nach Hause nach Eslarn pendeln und durfte nicht im Seminar übernachten. Es sei erschütternd, dass sich Bewohner eines Marktes für einen verurteilten Kinderschänder einsetzen, sagt Schalk. "Wir reden von der Ehrung eines verurteilten Kinderschänders durch eine Straße", so die Sprecherin des Betroffenenbeirats.