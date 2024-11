Sportholzfällen: Wo Präzision auf Kraft und Schnelligkeit trifft

Drei Kilo wiegt die handgeschmiedete Axt von Denny Vielwerth. Der 27 Jahre alte Sportler aus der Rhön steht auf einem 32 cm dicken Holzblock. Mit ausgestreckten Armen hält er die Axt über den Kopf, beschleunigt sie und schlägt sie knapp neben seinem Fuß ins Holz. Mal von rechts, mal von links. Es sind präzise Schläge und nach etwas mehr als 20 Sekunden fliegt der Holzklotz in zwei Teile. Underhand Chop, so heißt diese Disziplin beim StihlTimbersport. Denny Vielwerth trainiert im Stihl Trainingscenter in Mellrichstadt. Zusammen mit der Deutschen Nationalmannschaft der Stihl Timbersport Meisterschaften. Mit ihr fährt er jetzt zur WM nach Toulouse nach Frankreich.

Teamkapitän aus der Oberpfalz

Die Stihl Timbersport Nationalmannschaft aus Deutschland ist derzeit fest in bayerischer Hand. Mit dem 44 Jahre alten Zimmerermeister Peter Bauer haben sie einen Kapitän aus Schmidmühlen in der Oberpfalz. Seine Disziplin ist die Stock Saw. Christoph Lang aus Kehlmünz bei Ansbach kämpft in der Staffel an der langen Zugsäge, der Single Buck. Denny Vielwerth kommt aus Sondheim in der Rhön. Der Vierte im Bunde ist der 28 Jahre alte Marcel Steinkämper aus Minden.

Sportholzfällen gibt es auf der ganzen Welt

Timbersport ist in Deutschland eine Randsportart. Einst waren es Wettkämpfe von Waldarbeitern. Wer fällt am schnellsten einen Baum, wer längt ihn am schnellsten ab, wer schneidet die genausten Scheiben aus dem Stamm. Daraus hat sich ein Sport entwickelt, mit inzwischen genormten Holzblöcken. In einer der Disziplinen muss mit einer handelsüblichen Kettensäge in einer Abwärtsbewegung eine Scheibe geschnitten werden. Der Weltrekord liegt da bei knapp zehn Sekunden. Oder ein Mann muss mit einer Zugsäge per Hand eine Scheibe von einem Stamm herunter sägen. Single Buck heißt diese Disziplin in der Holzfällersprache.

WM in Frankreich – Dabei sein ist alles

Je nach Wettkampfformat gibt es bis zu sechs Einzeldisziplinen. Im Mannschaftswettbewerb sind es vier, die im Staffellauf absolviert werden. Der 27 Jahre alte Unterfranke Denny Vielwerth ist der Fachmann beim Underhand Chop. Also beim Zerhacken eines Stammes, auf dem er steht. Präzise Schläge, sagt er, sind besser als zu schnelle Schläge. Damit er sich bei einem Fehlschlag nicht den Fuß abhackt, trägt er Kettensocken. Chancen auf einen Mannschaftssieg bei der WM am Wochenende rechnet sich Denny Vielwerth aber nicht aus, dazu ist der Sport noch zu jung in Deutschland. Die großen Nationen sind hier Australien, Neuseeland oder die USA. Das deutsche Team hofft auf eine Platzierung unter den besten zehn.

Perfekte Trainingsmöglichkeiten in Mellrichstadt

Neben der deutschen Nationalmannschaft trainiert auch die Nationalmannschaft aus Neuseeland in Mellrichstadt. Denn hier finden sie beste Trainingsmöglichkeiten. Es befindet sich in der ehemaligen Kaserne. Gegründet hat das Camp Phillip Vielwerth, ein erfolgreicher Timbersport Sportler. Er bietet auch die Holzproduktion für die Wettkämpfe, Shows und Schnupperkurse für interessierte Timbersport-Anfänger an.