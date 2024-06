Spitzenküche auf dem Land: Kochender Winzer holt Michelin-Stern

Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant "Stahl" liegt versteckt auf einem alten Bauernhof im 120 Seelen-Dorf Auernhofen in Mittelfranken. Hier bewirtet Christian Stahl seine Gäste – weltweit der einzige Winzer, der sich jetzt einen Michelin-Stern erkocht hat.

Seit 1814 ist der Hof in der Nähe von Simmershofen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in Familienbesitz. In den vergangenen Jahren hat er sich zu einem Betrieb mit Weingut und Fine-Dining-Restaurant entwickelt. Für den berühmten französischen Restaurantführer Michelin ist diese Küche außergewöhnlich, da es hier nicht nur um Kochkunst geht.

Wein oder Essen? Bei Christian Stahl gibt's beides

Die raffinierten Menüs und die prämierten Weine aus Mittelfranken sind den Restaurantkritikern des "Guide Michelin" 2024 nicht entgangen. Sie haben die Küche von Christian Stahl und seinem Koch Mirko Schweiger bei der letzten Verleihung mit einem Stern versehen. Ihr Urteil: "Wein oder Essen? Im Restaurant des Winzerhofs Stahl steht beides im Fokus, und zwar in Form eines modernen 9-Gänge-Überraschungsmenüs samt perfekt abgestimmter Begleitung aus neun Weinen des eigenen Weinguts."

Großes Lob erntet auch die intime Atmosphäre im kleinen Gastraum des denkmalgeschützten Hauses: "Das ist nicht zuletzt Inhaber Christian Stahl zu verdanken, der persönlich am Gast ist – man spürt förmlich seine Leidenschaft fürs Kochen und den Wein!"

Ausgezeichnete Weine aus Mittelfranken

Wer bei Christian Stahl diniert, bekommt nicht ein Menü mit Weinbegleitung, sondern Wein mit Menübegleitung. Denn hier bestimmt der eigene Wein, der ausschließlich in Mittelfranken angebaut wird, die Menüs. "Hinter unserem Fine-Dining-Konzept steht der Wunsch, ein Menü passend zu unseren Weinen zu kreieren", sagt Christian Stahl.

Das Weingut bewirtschaftet etwa 45 Hektar Rebfläche an den Hängen von Tauber, Main und Steigerwald. Hier werden Rebsorten wie Silvaner, Müller-Thurgau, aber auch Weiß- und Grauburgunder angebaut. Insgesamt bietet das Weingut 17 Sorten an, viele von ihnen international prämiert. Christian Stahl verzichtet in seinem Restaurant bewusst auf europäische Weine.

Das Spiel mit den Aromen

Der Winzer und Sternekoch lässt sich bei der Rezeptur jedes einzelnen Gerichts von den Aromen der Weine leiten. Sein Anspruch ist das kongeniale Zusammenspiel von Wein und Essen. Auch die Zutaten kommen meist aus der Region. Viele Kräuter und Gemüse für die Restaurantküche baut Christian Stahl im eigenen Garten an und legt Wert auf Außergewöhnliches: Die Tomaten etwa zieht das Team aus alten rumänischen Bergdorf-Samen, die Limettenblätter kommen von den eigenen Zitrusbäumen. Die Basis der Küche ist klassisch Französisch. Eine große Karriere für die einstmalige Heckenwirtschaft im kleinen Dorf Auernhofen in Mittelfranken.