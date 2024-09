Sicherheitskonzept: Messerverbot für Fürther Michaelis-Kirchweih

Für das Oktoberfest in München wurde das Sicherheitskonzept schon verschärft. Nun hat auf die Stadt Fürth hat ihr Sicherheitskonzept für die anstehende Michaelis-Kirchweih vom 28. September bis 9. Oktober angepasst und ein Verbot für Messer und andere gefährliche Gegenstände auf dem Festgelände erlassen.

Die Stadt reagiere damit "in enger Abstimmung mit der Polizei auf die aktuelle Gefährdungslage bei Großveranstaltungen, insbesondere angesichts des islamistischen Terroranschlags von Solingen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt am Dienstag.

Mehr Sicherheitspersonal und Kontrollen

Demnach ist auf der Michaelis-Kirchweih das Mitführen von Hieb- und Stichgegenständen verboten. Aufgeführt werden unter anderem Messer, Äxte, Scheren und Schraubenzieher. Darüber hinaus werde das Sicherheitspersonal für die Überwachung der Zugänge verstärkt und es werde sporadisch Personen- bzw. Taschenkontrollen geben. Eine echte Einlasskontrolle sei in Anbetracht des frei zugänglichen Festgeländes nicht möglich, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ständig besetzte Sicherheitswache auf der Kirchweih

Das Sicherheitskonzept für die Michaelis-Kirchweih, das ohnehin jedes Jahr überprüft und gegebenenfalls angepasst werde, treffe umfassende Vorkehrungen für alle möglichen Gefahrenlagen: von extremen Wetterereignissen über Stromausfall bis hin zu Attentatsszenarien. Als zentrale Anlaufstelle nennt die Stadt die Sicherheitswache am Hallplatz. Diese sei während der gesamten Öffnungszeiten der Kirchweih besetzt und auch telefonisch erreichbar (0911 / 974 29 70). Über eine autarke Lautsprecheranlage sei außerdem das gesamte Festgelände zu erreichen.

Ausnahmen für Messerverbot für Gastronomie und "Messer Mo"

Ausnahmen vom Messerverbot gelten den Angaben zufolge unter anderem für die Gastronomie, den Verkauf an Marktständen oder im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege. Auch der "Messer Mo" könne wie gewohnt Schneidwerkzeuge auf der Kirchweih schleifen. Besucherinnen und Besucher dürften ihre Messer und Scheren aber sicher verstaut und ohne direkten Zugriff an den Stand bringen – etwa verwahrt in einem mit Reißverschluss verschlossenem Rucksack, sowie einer festen Verpackung.

"Kärwa" mit langer Tradition

Die Fürther Michaelis-Kirchweih hat eine rund 900-jährige Tradition und ist seit 2018 in die Liste des Immateriellen Kulturerbe der UNESCO eingetragen. Marktbuden, Imbissstände und Fahrgeschäft bunt gemischt und mitten in der Innenstadt, dafür wird in Fürth auch eine Bundesstraße zwölf Tage lang gesperrt. Die Straßenkirchweih wird auch gern als "Fürths Fünfte Jahreszeit" bezeichnet und zieht jährlich über eine Million Besucherinnen und Besucher an. Ein Höhepunkt ist in jedem jahr der traiditionelle Kärwa-Umzug, der fränkische Erntedank-Zug, dieses Jahr am Sonntag, den 6. Oktober.