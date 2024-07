Schwerverletzte in Kofferraum entdeckt – Zeuge verfolgte Auto

Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt am frühen Morgen: Ein Mann sieht zufällig, wie ein anderer Mann auf offener Straße auf eine Frau einschlägt, in den Kofferraum eines Autos legt und davonfährt. Der Zeuge informiert die Polizei und setzt sich selbst ans Steuer, um den Mann zu verfolgen. Dabei hält er die Polizei über den Standort am Laufenden. Das berichtet die Polizei Unterfranken BR24 auf Nachfrage.

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Sieben Minuten nach dem ersten Notruf gelingt es den Beamten, den Mann im Schweinfurter Hafengebiet zu stoppen. Tatsächlich finden sie im Kofferraum eine schwer verletzte Frau. Die 51-Jährige wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Den 49 Jahre alten Tatverdächtigen nimmt die Polizei vorläufig fest. Wie sich herausstellt, ist die Schwerverletzte seine Ex-Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Der Tatverdächtige soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheidet.

Schweinfurter Hafen gesperrt

Das Gebiet am Schweinfurter Hafen war am frühen Vormittag abgesperrt. Autofahrer mussten den Bereich umfahren, solange die Spurensicherung dort zugange war. Gegen 8.30 Uhr konnte das Tatfahrzeug abgeschleppt und das Hafengebiet allmählich wieder für den Verkehr freigegeben werden. In Bergrheinfeld, dem eigentlichen Tatort, wird die Spurensuche voraussichtlich noch einige Zeit andauern, so die Polizei.