Mann sticht in Regensburg auf Ex-Partnerin ein

In Regensburg hat ein Mann mit einer Fleischergabel auf seine Ex-Partnerin eingestochen und diese verletzt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen versuchten Mordes. Die Umstände der Tat weisen darauf hin, dass es sich um einen Femizid handeln könnte.

Mann zückt Fleischergabel und sticht auf Ex-Partnerin ein

Laut einem Polizeisprecher passierte der Angriff bereits am späten Sonntagabend (13.02.). Demnach sollen der 28-jährige Mann und die 26-jährige Frau in einer Tankstelle im Regensburger Stadtosten in Streit geraten sein. Der Mann soll die Frau zunächst beschimpft haben. Als die Frau über ihr Handy einen Notruf absetzen wollte, entriss er ihr das Telefon. Daraufhin soll er mit einer Fleischergabel von hinten auf die Frau eingestochen haben. Die Frau wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die Polizei nahm den 28-jährigen Mann fest. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht erließ Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes aus Heimtücke. Ob der 28-Jährige der Vater des ungeborenen Kindes ist, konnte die Polizei nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.