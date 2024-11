Schülerzahlen steigen – Neues Landkreisgymnasium in Hirschaid?

Schon zu Beginn des vergangenen Schuljahres war jeder Platz in einem Bamberger Gymnasium hart umkämpft. Die Schülerzahlen steigen weiter und alle Interessenten, ob nun aus Stadt oder Land, werden auch für das kommende Schuljahr einen Platz an einem der Gymnasien in der Stadt suchen. Nur in der Stadt gibt es diese Schulart. Jetzt wird entschieden, ob es ein eigenes Landkreisgymnasium geben wird.

Bamberger Landkreis braucht ein Gymnasium

In Bamberg gibt es fünf staatliche, ein städtisches und drei private Gymnasien (inklusive Abendgymnasium). Eines verbindet sie alle: Sie sind voll. Stadt und Landkreis haben sich zu einem Zweckverband Gymnasien zusammengeschlossen, mit der Vereinbarung, dass die Einrichtungen nicht nur Bamberger Schüler und Schülerinnen aufnehmen, sondern auch die aus dem Landkreis. Auf Dauer jedoch ist das nicht tragbar, zumal Bamberg neben Schweinfurt der einzige Landkreis im Freistaat ist, der kein eigenes Gymnasium unterhält.

Zwei Standorte für die neue Schule wurden durch Gutachten bestimmt: Hallstadt und Hirschaid. Letztendlich entschied sich auch der Kreistag für Hirschaid. Wenn es kommt, dann soll es nach Plänen des Marktes auf einem Flurstück südlich der Realschule entstehen. Ob sich der Zweckverband für den Bau des Landkreisgymnasiums entscheidet, wird um 16 Uhr bekanntgegeben. Aber ab dann ist es immer noch ein weiter Weg bis zur Eröffnung.

Gutachten dauert mehrere Monate

Der Ministerialbeauftragte für Gymnasien in Oberfranken wird dann beispielsweise prüfen, ob die Berechnungen der Schülerzahlen stimmen und ob die Kinder- und Jugendlichen nicht an den bisherigen Gymnasien aufgenommen werden können. Das Gutachten wird zwischen sechs und zwölf Monaten Bearbeitung in Anspruch nehmen. Bei einem Entscheid für das Landkreisgymnasium in Hirschaid wird es zur weiteren Abstimmung dem Kultus- und Finanzministerium vorgelegt.

Schülerzahlen steigen ständig

Nachdem die bayerische Regierung das neunjährige Gymnasium wieder eingeführt hatte, fand das letzte flächendeckende bayerische G8-Abitur in diesem Jahr statt. Die Prüfungen für das erste G9-Abitur werden im Frühjahr 2026 abgehalten. Diese Wiedereinführung des G9 hat die Lage an den Gymnasien zusätzlich angespannt. Doch nicht nur die.

Eine Bevölkerungsprognose, die von der Stadt und dem Landkreis Bamberg in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass die Schülerzahlen bis zum Jahr 2031 ständig steigen, von 5.600 auf fast 7.000. Erst ab 2034 nehmen sie wieder ab.