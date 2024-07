Picknicken gegen Einsamkeit: "mit einem Lächeln" nachhause gehen

Man bewegt sich weniger, kommt ins Grübeln, geht seltener raus – Einsamkeit zeigt sich auf verschiedene Weise. Aber klar ist: Einsamkeit macht auf Dauer krank. Um ein Zeichen gegen Einsamkeit zu setzen, organisiert das Gesundheitsamt Mühldorf in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregion plus – einem Förderprojekt des Bayerischen Staatsministeriums – regelmäßig die Picknick-Tafel. Am Donnerstag findet sie zum zweiten Mal in der Stadt Mühldorf statt.

"Die Menschen sind mit einem Lächeln nach Hause gegangen"

Die Idee dabei ist recht simpel: Die Organisatoren stellen Tische und Bänke bereit sowie ein wenig Kaffee und Kuchen. Sie möchten die Möglichkeit bieten, sich ganz ungezwungen dazuzugesellen, ins Gespräch zu kommen, einen schönen Nachmittag gemeinsam zu verbringen. "Es braucht einfach nur einen Ort, an dem man ganz locker zusammenkommen kann“, so die Organisatorin Julia Weiß.

Ziel der Picknicktafel ist es, eine Hürde zu nehmen und den Menschen, die sich vielleicht schon zurückgezogen haben, eine ganz einfache Kontaktmöglichkeit zu bieten. "Vielleicht auch einfach nur im Vorbeigehen“, sagt Weiß, "das hatten wir auch bei zwei, drei Leuten. Wir haben gemerkt: Die schleichen so ein bisschen um diese Picknick-Tafel herum. Die haben wir dann angesprochen und diese Menschen sind dann mit einem Lächeln nach Hause gegangen.“

Einsamkeit verändert unser Verhalten

Entstanden ist die Idee vergangenes Jahr im Rahmen der Jahresschwerpunktkampagne "Licht an – damit Einsamkeit nicht krank macht". Einsamkeit kann für den Einzelnen eine große Stressbelastung sein, sagt Cornelia Erat, Ärztin am Gesundheitsamt in Mühldorf. Wir verändern unser Verhalten: Der eine esse weniger, der andere mehr, der andere bewege sich weniger. "Viele an sich kleine Symptome, die in der Summe aber die Gesundheit erheblich beeinträchtigen."

Die Ärztin betont, dass es eben eine niederschwellige Kontaktmöglichkeit für Menschen brauche, die sich bereits zurückgezogen hätten. Es dürfe keine hohe Hürde sein: "Zusammen etwas essen oder etwas trinken ist immer ein guter Anlass“, sagt Erat.

Mehr als 100 Besucher im vergangenen Jahr

Die Picknicktafel findet heuer bereits zum zweiten Mal im Mühldorfer Inn-Stadtpark statt. Letztes Jahr kamen gut hundert Menschen zusammen. Manche ganz gezielt, andere einfach aus Neugierde, im Vorbeilaufen, erinnert sich Julia Weiß mit einem Lächeln im Gesicht. "Ganz schön war, als eine Frau im Rollstuhl mit ihrer Betreuerin kam und dazu kamen dann Mütter mit Kindern – es war ein ganz gemischtes Publikum. Am Anfang waren alle noch etwas schüchtern. Doch dann fingen alle an, miteinander zu reden – das Konzept ging auf.“

Neue Picknick-Tafel-Partner gesucht

Die Picknick-Tafel findet im gesamten Landkreis statt. Beispielsweise gab es die Aktion bereits in Haag und auch in Gars am Inn, in Form eines Winter-Picknicks. Die Organisatoren freuen sich, wenn sich weitere Städte und Gemeinden bei ihnen melden, um gemeinsam eine Tafel zu organisieren.