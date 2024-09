Zwischen Trauer und Trubel: Der Aufbau des Olympia Looping 2024

Als Michael Barth Ende August die ersten Teile seiner Achterbahn im Wiener Prater auf den Lkw lädt, ahnt er nicht, dass es bald zu einem tragischen Unfall in seinem Team kommen wird. Fast vier Wochen vor dem Start des Oktoberfests beginnt der Schausteller mit dem Umzug des "Olympia Looping", einer der größten mobilen Achterbahnen der Welt. 900 Tonnen Material, tausende Teile, 1.250 Meter Strecke – all das müssen Geschäftsführer Barth und sein Team in 50 Lkw-Ladungen von Wien nach München transportieren. Kontrovers – die Story hat sie dabei begleitet.

Umzug unter hohem Zeitdruck

Beim Transport und Aufbau gilt: Jede Verzögerung ist für die Schausteller ein Problem. Denn beim Oktoberfest befördert der Olympia Looping etwa so viele Gäste wie in Wien in einem halben Jahr. Ein verspäteter Start wäre daher ein großer finanzieller Verlust. "Das ist ein enormer Zeitdruck", sagt Barth. "Alles hier in vier bis fünf Tagen abbauen und dann in München innerhalb von zwei Wochen aufbauen plus die große TÜV-Aufnahme. Es kann jederzeit ein Stapler oder unser Kran eine Kleinigkeit haben. Das sind dann Stunden oder Tage, die nochmal anfallen."

Im Video: Zwischen Trauer und Trubel - Der tragische Aufbau des Olympia Looping 2024