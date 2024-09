Oide Wiesn: Wie die neue "Boandlkramerei" ankommt

Die Krüge klirren, es wird gelacht und gefeixt. Auf den großzügigen Biergarten der "Boandlkramerei" scheint die Sonne, der Himmel ist blau, das Bier fließt. "Wunderbar" sei es, sagt Gast Christoph Thürheimer. Lachend fügt er an: "Vom Eberhofer war der Großvater (Schauspieler Eisi Gulp, d. Red.) heute schon hier, und wir waren dabei."

"Boandlkramerei": Gutes Wetter, gute Stimmung

Die Stimmung am Tisch ist gut, wie bei vielen Gästen der "Boandlkramerei" am Samstagnachmittag. Liegt das nur am guten Wetter oder überzeugt das neue Festzelt auch sonst? Der Vorgänger, das Herzkasperlzelt, galt immerhin als eines der beliebtesten Zelte auf der Oidn Wiesn.

Einige bekennende Herzkasperl-Fans finden sich heute auch in der "Boandlkramerei". Eine Dame steht im Biergartenbereich und sagt, sie sei "schon sehr traurig", dass es das Herzkasperlzelt nicht mehr gibt. Das neue Zelt mache zwar einen ordentlichen Eindruck, aber "ich würde mich hier nicht niederlassen", sagt die Frau – "schon aus Protest".

Neues Zelt auf der Oidn Wiesn: "Es ist halt nicht der Herzkasperl"

Wie der Frau geht es heuer einigen Oide-Wiesn-Besuchern, mit denen der BR am Samstag gesprochen hat. Einige sagen, dass die "Boandlkramerei" ihnen zwar auf den ersten Blick gefällt, aber es fällt häufiger der Zusatz: "Es ist halt nicht der Herzkasperl".

Was bei manchen noch hängen geblieben ist: Der Zeltwechsel auf der Oidn Wiesn verlief alles andere als geräuschlos. Nachdem die "Boandlkramerei" heuer im Mai den Zuschlag erhielt, kamen Vorwürfe von den Herzkasperl-Wirten, dass die Betreiber falsche Angaben beim Musikprogramm gemacht hätten.

Der Streit ging bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Die Richter dort sahen aber im städtischen Vergabeverfahren keine Fehler. So behielt die Familie Schöniger mit ihrem Zelt "Boandlkramerei" den Zuschlag.

Wirt Schöniger freut sich, dass Zelt gut angenommen wird

Am Samstagnachmittag freute sich Wirt Peter Schöniger im Gespräch mit dem BR über den Auftakt seines Festzeltes. "Ich bin narrisch, dass ich mein Zelt hier präsentieren darf, dass ich auf der Wiesn dabei sein darf", sagt Schöniger. "Und ich bin überrascht, wie gut die Leute es annehmen. Ich hoffe, dass es so weitergeht." Selbst Skeptiker und Herzkasperl-Fans würden ihm gratulieren.

Mit dem Musik- und Schauspielprogramm will der künstlerische Leiter Winfried Frey dem Namen "Boandlkramerei" alle Ehre machen. Täglich wird hier zweimal in einem kleinen Musikkabarett die Geschichte des Brandner Kaspers erzählt, der sich vom Tod - dem Boandlkramer - zusätzliche Lebensjahre erschwindeln will. In der eigens adaptierten Fassung kommt Petrus hinzu, "der den Beschiss verhindert", erzählt Winfried Frey dem BR.

"Boandlkramerei" will mit Schauspiel und Musikprogramm überzeugen

Frey freut sich in den kommenden zwei Wochen außerdem auf das "sehr bunte Musikprogramm" mit Liedermachern und unterschiedlichen Kapellen. "Es ist bayerisch, es ist durchaus traditionell, aber es ist auch innovativ".

Wie das Musikprogramm ankommt, davon könnte auch für so manche Besucher der Oidn Wiesn abhängen, wie sie am Ende das neue Festzelt bewerten. "Das wird abends auf der Tanzfläche entschieden, nicht im Biergarten am Tag", sagt eine jahrelange Herzkasperl-Besucherin.