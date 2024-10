Nochmal Lehre statt Rente: Unruhestand in der Metzgerei

Wechsel der Lehrstelle

Nach einem Jahr wechselt Heinz Waldenmaier den Lehrbetrieb. In der Metzgerei Gigglinger in Tuntenhausen wird noch geschlachtet, die Produktpalette ist viel umfangreicher als in der kleineren Metzgerei von Stephan Hagn. Und weil Heinz Waldenmaier unbedingt auch das Zerlegen ganzer Tierkörper lernen will, fährt er im zweiten Lehrjahr jeden Morgen fast eine Stunde zum Betrieb von Metzgermeister Andreas Gigglinger, der ziemlich gestaunt hat, als sich der damals 68-Jährige bei ihm vorstellte.

Einen Altersbonus hat es dann in der Metzgerstube nicht gegeben. Auch beim Saubermachen hinterher hat der alte Lehrbua stets all die klassischen Pflichten eines Azubis erfüllt. Und so hat er schließlich mit 69 Jahren seine Gesellenprüfung bestanden. "Die Berufsschule hab‘ ich mit 1,8 abgeschlossen. Und bei der Gesellenprüfung vor der Innung habe ich im praktischen Teil eine 2,6 und im theoretischen eine 2,7 bekommen. Es hätte besser ausfallen können, aber letztlich ist es ja wurscht."

Hausgemachte Würste auch für die Gäste

Eine Anstellung als Geselle war allerdings nie geplant. Der Oberbayer kann eben nur nicht ruhig dasitzen. Er wollte es sich und anderen beweisen, was man im Alter noch so alles lernen kann. Wurst- und Leberkasrezepte hat er alle im Kopf und will sie auch zu Hause anwenden. Vielleicht haben die Gäste seiner Ferienwohnungen ja auch Bedarf und als Aushilfskraft bei seinen beiden ehemaligen Lehrherren würde er durchaus auch mal zur Verfügung stehen. Wenn die Arbeit in seinen Ferienhäusern das zulässt.