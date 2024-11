Football made in Bavaria: Wie Fans den NFL-Hype erlebten

Andrang wie zur Wirtshaus-Wiesn

Das Münchner Hofbräuhaus hat in diesen Tagen aufgerüstet. Die Erfahrungen aus 2022, zur Premiere des ersten Spiels der National Football League (NFL) in Deutschland, haben gezeigt: Die US-Fans lieben bayerisches Essen und die Kultur. "Die Stimmung ist gut", freut sich Hermann Haas, Oberkellner im Münchner Hofbräuhaus. "Es ist ruhiger als sonst mit den Fußball-Fans. Die Amerikaner singen nicht permanent. Das ist angenehmer." Mehr Haxn, mehr Maßkrüge, mehr Personal. "Es fühlt sich an wie zur Wirtshaus-Wiesn."

Das Ziel der NFL: Mehr Football-Fans in Europa

Es ist das zweite Spiel, dass die NFL in München austrägt. Der deutsche Markt wächst und ist somit besonders wichtig für die amerikanische Football-Liga, die seit 2005 mehrmals im Jahr gewöhnliche Liga-Spiele außerhalb der USA veranstaltet. Mehrere Millionen Menschen wollten ein Ticket für das "Munich Game" – für ihren deutschen Superbowl – obwohl es kein Topspiel ist.

Die New York Giants und die Carolina Panthers haben in der laufenden Saison zwei Siege gefeiert, jedoch sieben Niederlagen kassiert. Das Weiterkommen in die Playoffs wird von Woche zu Woche unwahrscheinlicher. Da kommt die Reise nach München gerade recht, findet Panthers-Spieler Adam Thielen kurz nach der Ankunft in Bayern. "Wir haben einen acht Stunden Flug hinter uns, müssen mit dem Jetlag kämpfen. Das schweißt uns als Team extrem zusammen." Auch Jakob Johnson von den New York Giants schiebt die mentale und körperliche Herausforderung in den Hintergrund. "Wir sind hier bei Bayern München zu Gast. Als Kind schaust du Bundesliga und bist Oliver Kahn-Fan und jetzt mit meinem Sport hier sein zu dürfen, ist sehr cool."

Von Fußball- zur Football-Arena in zwei Tagen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag – nur wenige Stunden nach Abpfiff des Fußball-Champions-League-Spiels zwischen München und Lissabon – hat in der Münchner Allianz-Arena der große Umbau begonnen. Bis Samstag in der Früh musste alles fertig sein. An mehreren Orten im Stadion wurde parallel losgelegt. Das Spielfeld wurde erweitert, Zäune abmontiert, Torstangen für die Field Goals aufgebaut. Im Innenraum wurden die Kabinen vergrößert, um Platz für 53 Spieler pro Team zu schaffen. Hinzukommt, dass die FC Bayern München Logos im und um das Stadion durch NFL-Zeichen ersetzt wurden. Laut Todd Barnes, Chef der Umbau-Truppe, ist das notwendig, um den Fans ein möglichst echtes amerikanisches Erleben zu bieten. Besonders herausfordernd in diesem Jahr: Für den Umbau hatte das Team einen Tag weniger Zeit als 2022.

Panthers gewinnen nach Overtime-Drama

Am Sonntag kommen Giulia und Sercan drei Stunden vor Kickoff am Stadion an. "Ich bin sehr aufgeregt", strahlt Giulia. In der Hand hält sie die kleine Video-Kamera. Noch immer suchen die Zwei das beste Fanoutfit. "Hier sind wirklich nur Football-Fans. Und es ist viel mehr los als gestern in der Stadt." Nach 30 Minuten sind sie am Ziel. "Cat Daddy", ein Carolina-Fan mit riesiger Panther-Maske und Lederhose gewinnt. Jetzt können die Superfans auf ihre Plätze. Sercan ist begeistert. "Es ist ein ganz anderes Gefühl, jetzt hier drinnen zu sein. Das Stadion ist sehr beeindruckend und ich habe auf dem Feld schon Giants-Spieler entdeckt. Das ist der Wahnsinn." Zusammen mit 70.000 Zuschauern erleben die Zwei ein packendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Nach dreieinhalb Stunden ist das Gastspiel in München vorbei. Die Carolina Panthers haben mit 20:17 nach Verlängerung gewonnen.

"Unsere Erwartungen wurde übertroffen. Wir hatten richtig tolle Tage in München. Es hat viel Spaß gemacht. Wir kommen wieder", sind sich Giulia und Sercan einig. Im kommenden Jahr will die NFL im Berliner Olympiastadion spielen.