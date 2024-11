NFL-Gastspiel: Carolina gewinnt in München gegen Giants

Die NFL ist wieder zurück in Deutschland. Das Gastspiel in München haben die Carolina Panthers gewonnen. Das Team aus Charlotte setzte sich in der Allianz Arena mit 20:17 nach Verlängerung gegen die New York Giants durch, die ohne den deutschen Football-Profi Jakob Johnson angetreten waren.

Vor 70.132 Zuschauern und etlichen Promis wie den Bayern-Fußballern Manuel Neuer, Leroy Sané und Jamal Musiala war den Giants in den ersten zwei Vierteln gar nichts gelungen, nach einem 0:10 zur Pause entwickelte sich aber noch ein spannendes Spiel. Die Giants konnten kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgleichen, Panthers-Kicker Eddy Pinero sorgte in der Overtime für die Entscheidung.

2025 zieht es die NFL wohl nach Berlin

Der gebürtige Stuttgarter Johnson war zwar für den Deutschland-Trip der Giants wieder in den Trainingskader geholt worden - im Aufgebot für die Partie fand sich dann aber kein Platz für ihn. Er genoss dennoch das zweite NFL-Spiel in München nach 2022 und das insgesamt vierte - im vorigen Jahr war die wertvollste Liga der Welt zweimal in Frankfurt zu Gast.

2025 will die National Football Liga im Berliner Olympiastadion spielen. "Wir stehen im Austausch mit Vertretern der Stadt", bestätigt NFL-Commissioner Roger Goodell im exklusiven "Blickpunkt Sport"-Interview. Deutschland ist für die NFL ein besonders attraktiver Standort, nicht nur aufgrund der wachsenden Fangemeinde, sondern auch wegen der hervorragenden Infrastruktur und der Medienpartner, die die NFL-Spiele ins deutsche Fernsehen bringen.